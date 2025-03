El Colina Clínic se levanta su primera Copa de La Reina

El Norte Valladolid Sábado, 15 de marzo 2025, 19:26 Comenta Compartir

El Colina Clínic ha logrado su primer título de la Copa de la Reina en una final de diez (57-5), ante un Sant Cugat que nada pudo hacer ante el absoluto dominio de las vallisoletanas desde el inicio, en todas las facetas del juego, pero, especialmente, en las fases estáticas, controlando las touch y las melés y sabiendo aprovechar cada espacio dejado por la defensa rival para sumar punto tras punto.

Ya en el minuto 2 el cuadro blanquinegro inauguraba el marcador con un ensayo de Bingbing Vergara, que dejaba claras las intenciones de las locales en este partido, al que acudían «a tope» y, sobre todo, con una gran ilusión y un compromiso máximo para hacerse con su primer entorchado en la máxima categoría del rugby femenino nacional. Por eso, el empuje fue demoledor nada más escucharse el pitido inicial, y se sumaron otros dos ensayos, sin apenas tiempo de reacción, de Bea Rivera y de María Miguel, incontestable e imparable en la delantera, para dejar el tanteo en un 19-0, con las transformaciones de Bingbing Vergara, en el minuto 10.

Colina Clínic Inés Antolínez, María Miguel, Carla Méndez, Belsay Escudero, Brianna Wallace, Nerea García, Kiara Espósito, Bea Rivera, Bingbing Vergara, Elisa Castro, Tecla Masoko, Carla Villegas, Ángela Díez, Amaia Fabo, Matilda Toca. También jugaron Carmen Martos, Belén Castellano, Jimena Torres, Sidorella Bracic, Julia Navarro, Alba Alpín, Paula Garrido, Claudia de la Loma. - San Cugat Carla Vila, Carla Arca, Marina García, María Cid, Sarah Gossman, Sira Cabrera, Paula Domínguez, Saran Martín, Rita Hinojosa, Inés Bueso, Mireia García, Berta Gimeno, Bet Segarra, Ana Harris, Lara Cook. También jugaron Iris Egea, Anna Duch, Lali Agramunt, Esther Moraleda, Paula Xutglá y Cristina García. Marcador: 5-0 (m.21, ensayo de Bingbing Vergara. 12-0 (m.7), ensayo de Bea Rivera que pasa Bingbing Vergara. 19-0 (m.11), ensayo de María Miguel que pasa Bingbing Vergara. 26-0 (m.15). ensayo de María Miguel que transforma Bingbing Vergara. 31-0 (m.31), ensayo de María Miguel. 38-0 (m.29), ensayo de Matilda Toca que pasa Bingbing Vergara. 43-0 (m.33), ensayo de María Miguel. 50-0 (m.46), ensayo de Inés Antolínez que pasa Bingbing Vergara. 50-5 (m.51), ensayo de Anna Harris. 57-5 (m.80), ensayo de Bingbing Vergara que pasa ella misma.

Árbitro: Jenny Lee (Comité valenciano). No mostró ninguna cartulina.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la final de la Copa de la Reina, disputado en el campo Las Terrazas de Alcobendas (Madrid).

No tenían rival las de Michael Walker-Fitton, que ofrecieron un gran espectáculo, haciendo valer no solo la potencia de su delantera, con una María Miguel que ha demostrado ser la mejor talonadora de España, sino también el juego a la mano, buscando la rapidez de sus alas, lo que se tradujo en más puntos para el casillero de las chamizas. De hecho, María Miguel conseguiría otros tres ensayos antes del descanso, ya que no halló a nadie enfrente, que fuera capaz de frenarla, a los que se añadió otra marca de Matilda Toca, quien demostró su picardía y concentración posando el oval bajo palos, al interceptar un balón jugado por «Sancu».

Así, con ese absoluto dominio de las vallisoletanas, se llegaba al descanso. Un 43-0 que dejaba prácticamente sentenciado ya el choque, a falta de toda la segunda mitad, si bien Colina Clínic tenía claro que las catalanas iban a salir a comerse el mundo tras la reanudación, ya sin nada que perder en ese ambicioso reto. Y, efectivamente, eso ocurrió, puesto que las de Francisco Castroviejo sacaron sus mejores armas, incluyendo un cambio en su media melé que se notó, y mucho, en el juego del equipo. Paula Xutglá aportó más dinamismo y fluidez y, además, el conjunto catalán mejoró, notablemente, sus prestaciones defensivas, si bien eso no impidió un nuevo ensayo, en este caso, de Inés Antolínez, la pilier de Colina Clínic, que también aprovechó su potencia para ampliar la renta al 50-0 en el minuto 46.

Imágenes que dejó la final disputada en Alcobendas. José Luis Useros

Pero en el rugby no hay lugar para la relajación, ni para rendirse, y el cuadro visitante no bajó los brazos, mostrando una férrea defensa que cortó las alas a las vallisoletanas, provocando varios retenidos e incluso algunas recuperaciones en los ruck, que también habían sido controlados por las colegiales, al igual que las touch, en las que también mejoraron las de Sant Cugat. El resultado de esa entrega fueron cinco puntos, gracias a un ensayo de Ana Harris, quien vio el espacio dejado por la defensa local para posar en la línea de marca.

Y cuando ya parecía que estaba todo dicho, surgió de nuevo Bingbing Vergara, cuyo crecimiento ha sido espectacular esta temporada, para sumar el último ensayo al encuentro, que se encargó de transformar ella misma, para dejar el resultado en el definitivo 57-5.

La capitana, Elisa Castro, se encargaba de patear el balón a la banda para poner el punto y final a un partido bien planteado de principio a fin y comenzar la celebración con las jugadoras, el cuerpo técnico y los aficionados que se desplazaron hasta Alcobendas para apoyar a Colina Clínic en su primera pelea por el título copero, que ganó por K.O.

Tras el partido, precisamente, Castro, reconocía que había sido una gran final, que se habían planteado como si fuera un encuentro más, sin pensar en el título, saliendo a tope desde el inicio, planteando un buen juego, aunque con alguna imprecisión, que fueron corrigiendo para avanzar, mantener las ocasiones e ir sumando puntos.

Es su primer título de esta temporada, que servirá como acicate para preparar el asalto al título de la Liga Iberdrola, que será el siguiente objetivo de las colegiales. Pero, primero, es obligatorio celebrar el de la Copa de la Reina nada más regresar de Madrid, poniendo la bandera blanquinegra en las manos del fundador de Valladolid, el conde Ansúrez, una tradición de El Salvador que se lleva a cabo en cada consecución de sus éxitos y, posteriormente, con una fiesta en la sede chamiza, el bar La Central.

FICHA TÉCNICA: