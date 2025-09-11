MotoGP desenchufa el campeonato eléctrico

Jesús Gutiérrez Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:40 Comenta Compartir

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y Dorna Sport, propietario de los derechos del campeonato del mundo de MotoGP, han decidido poner en pausa la categoría eléctrica al término de la temporada 2025. Así lo han anunciado este jueves en un comunicado que literalmente dice que: «MotoE no ha logrado ganar suficiente popularidad entre nuestros aficionados durante sus siete temporadas de competición, tiempo en el que el mercado de las motos eléctricas de alto rendimiento no se ha desarrollado como se esperaba». Una decisión que, según los organizadores, ha sido consensuada con las principales partes afectadas, equipos y fabricantes.

Recuerda el comunicado que la moto eléctrica no termina de encontrar su sitio en el mercado y que la industria de las dos ruedas está más orientada hacia el desarrollo de motores de combustión aún más eficientes y sostenibles. Así, por ejemplo, con el cambio de reglamento de MotoGP en 2027 todas las motos de la clase reina deberán emplear combustibles que serán 100 % de origen no fósil y con menos emisiones. Mientras tanto, las MotoE paran de manera indefinida, aunque el campeonato asegura que en el futuro se reconsiderará su regreso siempre y cuando la relevancia de la moto eléctrica aumente.

En unas palabras que recogía el comunicado, el CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, apuntaba que: «MotoE ha ofrecido una acción increíble en la pista y ha coronado a campeones, desempeñando un valioso papel en la misión de MotoGP de innovar, sin miedo y sin rehuir nunca la puesta en escena de algo nuevo. Mientras seguimos esforzándonos por innovar dentro y fuera de la pista, debemos estar igualmente dispuestos a escuchar a nuestra base de aficionados y a las nuevas audiencias con las que buscamos conectar, y observar la evolución del mercado. Por ello, junto con la FIM, hemos decidido que es el momento adecuado para poner MotoE en pausa al finalizar esta temporada. Queremos dar las gracias a todos los pilotos y equipos, a Ducati, a Michelin, a nuestros socios y a todo el personal que ha hecho posible MotoE desde su creación en 2019. Gracias por acompañarnos en este valioso viaje».

La irrelevancia de MotoE

Cuando Dorna Sport anunció que organizaría una categoría eléctrica todos entendieron que no querían que en las dos ruedas pasase lo mismo que en las cuatro, es decir, que Fórmula E rivalizase con Fórmula 1. O más bien, que no estuviera bajo el mismo paraguas que la mayor competición de automovilismo. De esta forma, MotoE se presentó como una categoría soporte de MotoGP y que se disputaría dentro del marco de (algunos) Grandes Premios europeos.

En 2019 echó a rodar la Copa del Mundo de MotoE, que en 2023 subió de estatus y alcanzó la máxima condición en una competición de dos ruedas, es decir, Campeonato del Mundo. Lo hizo con el apoyo de los equipos ya presentes en el paddock y siendo una categoría monomarca, con un fabricante que proveyera de motos a todos los pilotos. La marca elegida inicialmente fue Energica, reemplazada en 2022 por Ducati, que fabricó una moto exclusiva para una competición, que no acabó nunca de captar el interés de los aficionados. Por cierto, que a finales de 2024 Energica se declaró en quiebra, sumándose a un listado cada vez mayor de marcas eléctricas de motos que se quedaban por el camino.

El italiano Matteo Ferrari se coronó como el primer campeón eléctrico en 2019, un año después lo haría el catalán Jordi Torres, ex piloto de Moto2 y único bicampeón, consolidándose como un especialista de la categoría. Otro español, Héctor Garzó, es el vigente campeón de MotoE y esta temporada pelea por mantener una corona que tiene realmente difícil. Ya que tiene una desventaja de 40 puntos con respecto al líder de la clasificación, cuando quedan cuatro carreras por disputarse. Dos se celebrarán este fin de semana en el circuito de Misano y las dos últimas de la historia en el mes de noviembre en Portimao, cuando definitivamente el campeonato desenchufe 'sine die' la categoría de MotoE.

Temas

Dorna

Motos

MotoGP