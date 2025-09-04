Marc Márquez busca un GP de 10 en Cataluña

Jesús Gutiérrez Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:17 Comenta Compartir

Un intratable Marc Márquez llega a su circuito de casa después de arrasar en los últimos siete grandes premios. Desde que acabó tercero en el circuito de Silverstone en el mes de mayo, el de Cervera solo conjuga el verbo ganar. Ha acabado en el escalón más alto del podio en todos los sprint del sábado y las carreras de domingo, y se ha asegurado un título que podría llegar por la vía rápida el próximo fin de semana en el circuito de Misano. Un trazado que se encuentra a una docena de kilómetros de la casa Valentino Rossi. Y si no llega en Italia, será en Japón, un GP que para él siempre era especial cuando corría para Honda.

Este jueves le preguntaban directamente si preferiría ganar el título en casa de Rossi o en casa de Honda y elegantemente no entraba al trapo. «Me aparto», decía entre risas. Antes de pensar el campeonato, hay que tener un primer 'match ball' y la premisa indispensable para que se dé en Misano es que sume 10 puntos más que su hermano en el acumulado del fin de semana. Unas cuentas que no son nada descabelladas viniendo de dónde vienen. Y es que, sin ir más lejos, se ha dado en los últimos cinco grandes premios.

«Espero no tener bola de partido en Misano porque significaría que mi hermano ha hecho un fin de semana malo y, al ser un gran premio de casa, le deseo lo mejor. Si es verdad que uno quiere tener la primera bola de partido lo antes posible, pero teniendo el margen que tenemos, también le deseo lo mejor a mi hermano. Va por delante de tener una bola de partido o no en la siguiente carrera», comentaba el piloto catalán este jueves de ruedas de prensa y de previa de un gran premio que siempre es especial para él, pero que no ha sido de los más prolíficos ni mucho menos.

Marcado en rojo

En su historial, solo suma dos victorias en la clase reina. Ambas logradas en sus dos temporadas más prolíficas, 2014 y 2019. «En general las curvas de derechas, largas y rápidas, en las que hay que tener un poco de control, me han costado un poquito más», comentaba Marc Márquez. El Circuit sería uno de esos trazados marcados en rojo, donde el objetivo sería perder los menos puntos posibles.

Pero en el estado de forma que se encuentra el líder de MotoGP, no hay pista que se le resista. «Una cosa es que no me guste, la otra es que no intente ganar. Es verdad que es de los circuitos en los que toca trabajar un poco más, de los que toca arriesgar un poquito más, de los que se me ha atragantado más en el pasado... Pero no significa que no intente dar el cien por cien, que me gustaría estar en el podio y que intente ganar las carreras».

Todos en el paddock señalan como favorito a Marc Márquez, pero el líder tira balones fuera y considera que los rivales a batir en esta pista serán su compañero Bagnaia, ganador de las dos últimas carreras disputadas en el Circuit Barcelona-Catalunya, y su hermano Álex, que ya fue el más rápido en el último test disputado en esta pista y al que siempre se le ha dado de maravilla la carrera de casa. No en vano, el pequeño de los Márquez tiene en su historial tres victorias repartidas en Moto3 y Moto2; pero nunca ha podido ganar en MotoGP, donde ha hecho buenas carreras que no se han traducido en resultados.

Tampoco hay que descartar a las Aprilia, en un escenario donde Aleix Espargaró triunfó en el pasado con la moto italiana. En este momento de la temporada, Marco Bezzecchi es el piloto más en forma al margen de Marc; y Jorge Martín viene de completar su mejor resultado (4º) en el último GP. Sin olvidar el paso adelante que ha dado KTM con Pedro Acosta a la cabeza, que recupera este fin de semana a su otro gran baluarte, Maverick Viñales. ¿Alguno podrá plantar cara a la versión más avasalladora de Marc Márquez?