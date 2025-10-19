José Antonio Rueda estrena su corona de Moto3 con victoria Décimo triunfo del año para el recién proclamado campeón de la categoría pequeña, en una carrera condicionada por el viento y donde su principal rival fue el piloto local Joe Kelso

Jesús Gutiérrez Domingo, 19 de octubre 2025, 07:25 Comenta Compartir

Se cumplieron las previsiones meteorológicas y las fuertes rachas de viento sostenido de más de 50 km/h en el circuito de Phillip Island complicaron y mucho la carrera con las ligeras máquinas de Moto3. Aunque daba igual el viento, el frio o cualquier condición, el rey de la categoría volvió a demostrar que está un paso por encima de sus rivales. Y eso que el piloto sevillano se encontró un hueso muy duro de roer en la figura del piloto local Joel Kelso.

El australiano estaba ante la oportunidad de su vida, después de haber hecho la pole el sábado, salió a por nota el domingo. Kelso impuso un ritmo fortísimo para las difíciles condiciones de la pista e inmediatamente abrió un hueco con sus rivales. Lo malo para él es que sólo un piloto pudo seguirle, pero era el más rápido de la categoría, Rueda, que se pegó al colín del ídolo 'aussie' y juntos se escaparon, rodando un segundo más rápido que el grupo perseguidor, donde había mucha batalla por la última posición del podio. Y especialmente activo estaba otro australiano, Roulstone, que pagó su impulsividad con una inoportuna caída en esas primeras vueltas, curiosamente la única que hubo en toda la carrera.

Kelso hizo el trabajo en esa parte inicial de la carrera y cuando Rueda pasó a la acción, poniéndose al frente de la carrera en la vuelta siete, ya tenían más de cuatro segundos con sus perseguidores. Y cuando el andaluz se puso al frente, no bajó el ritmo y tampoco permitió un solo adelantamiento de su rival. Keslso estuvo pegado al campeón toda la carreara, pero fue imposible de pasar, y Rueda acabó firmando su décima victoria de una temporada de diez. De paso, mantuvo impoluta la racha del motociclismo español que en 2025 ha ganado las diecinueve carreras que se han disputado en Moto3.

La lucha por el último escalón del podio estuvo más entretenida, con mucha batalla los otros hombres fuertes de la categoría. Aprovechó el lío en las últimas vueltas el debutante Álvaro Carpe para tomar unos metros para volver a un podio que no pisaba desde el mes de mayo en Italia. Cuarto acabó Joel Esteban, que sustituía en Australia al lesionado Foggia, por delante de Máximo Quiles y de Adrián Fernández. El que no pudo mantenerse en la batalla por el podio fue el segundo clasificado del campeonato, Ángel Piqueras, que cometió un error en la curva entrada a la recta de meta y se fue largo, quedándose a cola del grupo. El cero del piloto valenciano apretaba mucho la lucha por el subcampeonato, con Quiles a solo tres puntos cuando restan tres pruebas para el final de la temporada.

Temas

Australia

Moto3