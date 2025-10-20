El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raúl Fernádnez celebra su victoria sobre su Aprilia. Afp
Análisis

Aprilia muestra el camino

La segunda marca italiana en el Mundial de MotoGP ha ganado en tres de las últimas cuatro salidas y ya compite de tú a tú frente a la todopoderosa Ducati.

Jesús Gutiérrez

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:56

Comenta

Raúl Fernández estrenó su palmarés en la categoría reina este domingo con un histórico triunfo en el circuito de Phillip Island. Un hito no solo ... para el piloto de San Martín de la Vega (Madrid), que no estaba en lo alto de un podio desde su última carrera como piloto de Moto2 en Valencia 2021, también para Aprilia. Sumó en Australia su victoria número 300 en grandes premios y que firmó su mejor fin de semana de siempre en MotoGP, con doblete en los podios del sprint del sábado y de la carrera del domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  3. 3

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  4. 4 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  5. 5

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  6. 6 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  7. 7 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  8. 8 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  9. 9

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  10. 10 Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Aprilia muestra el camino

Aprilia muestra el camino