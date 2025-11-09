Marco Bezzecchi no da opción a Álex Márquez y Pedro Acosta

Jesús Gutiérrez Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:41 | Actualizado 18:33h. Comenta Compartir

No tuvo mucha historia la carrera de MotoGP en el Autódromo Internacional do Algarve, que casi de inicio a fin fue un trenecito de motos rodando en solitario. Nada que ver con lo vivido en el sprint del sábado, que fue tan divertido como emocionante y hacía prever una batalla a tres que no se vivió en ningún momento. Marco Bezzecchi no falló en la salida y desde la pole mantuvo a Pedro Acosta a raya en segunda posición. Por su parte, Álex Márquez volvió a recuperar dos puestos y pasó de quinto a tercero en la primera frenada. Una vuelta después, el de Cervera había escalado a la segunda plaza, en el único adelantamiento entre los de cabeza, pero esta vez Bezzecchi se mostró intratable.

El italiano tuvo un ritmo descomunal y descolgó a los dos españoles, llegando a rodar con cuatro segundos de ventaja, y solo tuvo que administrar su renta al final para sumar su segunda victoria de la temporada. Un dominio total al que solo le faltó lograr la vuelta rápida de carrera para alcanzar el 'Grand Chelem'. Lo que prácticamente aseguró el de Aprilia es el tercer lugar en el campeonato, ya que su compatriota Pecco Bagnaia se fue al suelo y tiene 35 puntos de ventaja cuando solo quedan 37 en juego en Valencia. También aseguró para Aprilia el subcampeonato de constructores, la mejor clasificación histórica para la marca italiana.

Bezzecchi es el sexto ganador diferente en las seis últimas carreras. Desde que Márquez ganó en el circuito de Misano no se ha repetido vencedor en las citas dominicales: Bagnaia en Japón, Aldeguer en Indonesia, Raúl Fernández en Australia y Álex Márquez en Malasia. Se nota que desde que falta el sheriff de MotoGP no hay un dominador claro.

Doble podio español

Álex Márquez no pudo mantener su racha victoriosa porque se encontró con un piloto inalcanzable en Portimao. El de Cervera reconoció esa superioridad de Bezzecchi y dio por buena la segunda posición: «No fuimos lo suficientemente rápidos como para superarle hoy. Ha hecho una carrera muy rápida desde el principio y yo no tenía ese ritmo. Me veía muy al límite. Quizás tenía que haber guardado un poco más al principio, pero la única esperanza era no perder ese tren. No tenía nada que perder y he forzado mucho, hasta que han aguantado las gomas. No es que hayamos hecho nada malo, ellos han sido mejores que nosotros», reconocía el subcampeón de MotoGP, que acabó al límite con el neumático delantero.

La caída de las gomas de la Ducati en la última parte de la carrera puso algo de picante al final. Álex Márquez bajó el ritmo y Pedro Acosta olió la sangre. El de Tiburón de Mazarrón se lanzó hacía su presa, pero supo gestionar la ventaja el de Ducati, que cruzó la meta con apenas seis décimas de ventaja. «Otra vez hemos muerto en la orilla intentando cazar a Álex, pero por lo menos hemos tenido un buen ritmo a final de carrera con los neumáticos gastados», comentaba el piloto murciano, que lleva los últimos cinco grandes premios subiendo a algún podio entre sprint y carreras, y que en Portimao lo hizo por partida doble. «Estamos creciendo mucho y esa consistencia de estar siempre en el podio o cerca del podio es la que te hace ganar campeonatos». Acosta ya no podrá aspirar al tercer lugar en la general, pero sí que podría escalar al cuarto, ya que solo tiene tres puntos de desventaja con Bagnaia.

Por detrás del murciano acabó su paisano Fermín Aldeguer, cuarto, en una carrera de menos a más como casi siempre. El de La Ñora tuvo un duro duelo con el sudafricano Binder, con el que llegó a tocarse en varias ocasiones, y al que batió. Sexto acabó Quartararo, cuya Yamaha sigue viniéndose abajo en las carreras, séptimo Ogura, octavo Di Giannantonio, noveno Zarco y décimo Pol Espargaró, que volvió a cumplir con nota con su papel de piloto sustituto de Maverick Viñales, al que espera no tener que volver a reemplazar en Valencia. «Espero que no porque lo que todos queremos en KTM es que Maverick termine la temporada y se suba a la moto de 2026 en el test porque se lo merece», explicó. Todo un ejemplo de hombre de equipo.

Temas

Portugal

MotoGP