El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Alonso. EP
Análisis

La profética mala suerte de Fernando Alonso

De los dos abandonos que hubo en Monza, uno fue suyo en parte por su culpa pero también por un Aston Martin que falla donde nadie más lo hace

David Sánchez de Castro

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:23

El circuito de Monza, antaño, era de esos que llamaban 'matacoches'. Las características del legendario trazado italiano obligaban a forzar al límite los motores, tanto ... en cuanto las dos largas rectas, especialmente la principal, exprimían las unidades de potencia al límite. Hablamos de hace varias décadas, cuando la electrificación en el automovilismo y en la automoción era poco más que un frívolo capricho de una pequeña élite. Entonces, lo habitual o al menos lo razonablemente previsible es que se produjera un abandono en el GP de Italia porque el motor decía basta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  2. 2 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  3. 3

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  4. 4

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  5. 5

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  6. 6

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre
  8. 8 ¿Tengo que llevar efectivo a las casetas regionales? Si quieres butifarra, sí
  9. 9

    El récord más dulce del mundo se queda en Valladolid
  10. 10

    Sergio de Larrea: «El restaurante Niza es como mi segunda casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La profética mala suerte de Fernando Alonso

La profética mala suerte de Fernando Alonso