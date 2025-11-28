Piastri y Alonso se llevan los focos en la clasificación sprint de Catar

David Sánchez de Castro Madrid Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Hay vida mientras hay esperanza, y por tanto Oscar Piastri no va a rendirse hasta que las matemáticas se lo permitan. O así se sobreentiende después de la mini pole que logró este viernes en el Gran Premio de Catar, en la que volvió a lo más alto. Para un piloto que llegó a liderar el Mundial y que no pisa el podio desde hace seis fines de semana, incluso una pole que no es la 'pata negra' le sabe a gloria.

Dos puestos por detrás del australiano partirá el líder del Mundial. Lando Norris no va a jugársela lo más mínimo, pese a que este fin de semana ya puede proclamarse campeón del mundo. Consciente de su ventaja y después de un par de salidas de pista que le sirvieron de advertencia, no forzó nada. Fue lo mismo que le pasó a Max Verstappen, que no dudó en quejarse por la radio, y que le privó de llegar más arriba, con una mejorable sexta posición. En cuanto a los españoles, Fernando Alonso cuajó un gran cuarto tiempo que le permitirá reconciliarse con el formato sprint que tan poco le gusta, mientras que Carlos Sainz también buscará puntuar desde la octava posición.

SQ1: Alonso avisa: aquí va bien

McLaren intentó despejar incógnitas con Norris y Piastri arriba desde el inicio, pero en la batalla se coló un Alonso que, como en los libres, sostuvo el pulso con un ritmo firme y un Verstappen que se sumó pronto a la pelea, en un arranque marcado por diferencias mínimas. En los últimos minutos, Alonso lanzó una vuelta quirúrgica que superó a Piastri por 10 milésimas, antes de que Verstappen cerrase en 1:21.172. El cruce de reproches entre el neerlandés y Norris evidenció la tensión creciente en este tramo del curso, cuando se estorbaron: todo vale en la batalla mental por ganar el título.

En un grupo delantero asfixiante, Sainz pasó octavo, Antonelli se salvó al límite y Stroll cayó, igual que Lawson, los Alpine y un Hamilton que debería ser irreconocible pero al que ya es costumbre verle en estas lides.

SQ2: los McLaren vuelven arriba

El arranque de la SQ2 devolvió un panorama más reconocible respecto a los libres. El primer tiempo de Verstappen cayó pronto ante un Norris medio segundo más rápido, con Piastri pegado a 49 milésimas. Russell se filtró entre los aspirantes al título, mientras Hadjar y Sainz seguían de cerca. Alonso, en cambio, no tuvo margen: el aire sucio y el tráfico de los McLaren y Verstappen le negaron una primera referencia.

Arriba, Norris volvió a pisar la grava, pero mantuvo el mando ante un Verstappen incapaz de superar siquiera a Piastri. Alonso, obligado a jugárselo todo a una vuelta, salvó el corte con dos primeros sectores sólidos y un noveno puesto suficiente. Sainz, pese a una última curva sin pulso, cerró sexto sin sobresaltos.

Antonelli parecía la víctima ilustre, undécimo a la primera, hasta que Hadjar excedió los límites de pista y perdió su vuelta. El italiano heredó el pase y dejó una SQ3 cargada de cuentas pendientes.

SQ3: Piastri da la campanada y Alonso saca petróleo

En los últimos ocho minutos, la pista se volvió decisiva. Piastri abrió fuego con un 1:20.241 que Norris no pudo igualar, mientras Verstappen se iba a la grava y dejaba a Russell y a un recuperado Leclerc como alternativas reales en cabeza.

En el último intento, Verstappen confirmó que no tenía ritmo para pelear por la mini-pole. Russell apareció con un primer sector descomunal, pero Piastri respondió con un 1:20.055 que le devolvía a lo más alto por primera vez desde Zandvoort. Norris erró otra vez en la última curva y cayó al tercer puesto.

El golpe más duro fue para Verstappen, relegado al sexto lugar y superado incluso por un brillante Tsunoda. Alonso, imperial, saldrá cuarto tras una vuelta que confirmó que en el sprint quiere sacarse la espina del pasado fin de semana. Sainz cedió ante Antonelli pero retuvo el octavo puesto, con una carrera corta que promete lío para Verstappen y un punto de resurrección para Piastri que le permita mantenerse agarrado al Mundial.