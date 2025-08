Alonso y un postre casi perfecto a la primera parte de una dura temporada

Bajo su tupido bigotón, Fernando Alonso no podía ocultar la alegría que le supuso el quinto puesto, garante histórico constitucional de que todo va en ... orden y por tanto en equilibrio, en el GP de Hungría. Finalizar en la posición en la que más veces ha acabado fue todo un alivio para el asturiano, toda vez que no solo le permite darle a Aston Martin su mejor resultado en carrera en lo que va de año, y consecuentemente el mejor para él, sino porque además iguala los puntos que incomprensiblemente le había sacado su compañero Lance Stroll hasta ahora.

En este seudoecuador de la temporada toca analizar. Y no ha sido un año fácil. Todo lo contrario: ha sido muy difícil explicar cómo Aston Martin se hundió hasta tocar fondo en Bélgica, apenas siete días antes que en Hungaroring, para luego dar el salto adelante que le ha permitido reivindicarse. Porque la cita de Budapest fue de todo menos previsible. Comenzó con Alonso perdiéndose los primeros entrenamientos libres por una lesión de espalda que arrastraba desde Bélgica, continuó con una memorable clasificación en la que incluso llegó a ponerse con el mejor tiempo y se completó con una carrera en la que demostró que una buena defensa vale tanto como el mejor de los ataques. Circuitos como el de Hungría permiten que el 'catenaccio' sea un arte y bloquear todo tipo de conato de adelantamiento el mejor arma posible. Desde la primera vuelta, Alonso se dio cuenta de que el podio no estaba entre sus objetivos realistas, si bien estuvo más cerca que nunca.

Y es que cuando restaban dos vueltas, un encendido Oscar Piastri le tiró el coche desde demasiado lejos a su compañero Lando Norris provocando un 'uy' generalizado en el box de McLaren. Apenas 30 centímetros, si es que los había, separaron a los dos McLaren del contacto y, por tanto, a Russell, Leclerc y Alonso de heredar una victoria, un segundo y un tercer puesto cuando nadie contaba con ellos.

Alegría contenida

Pese al indiscutible buen resultado del fin de semana, Aston Martin se marcha de Hungría con la sensación de que esta mejora de rendimiento llega tarde. El propio Alonso mostraba su sorpresa por el buen resultado obtenido, tanto el sábado («sinceramente, no sé por qué», admitía cuando le preguntaban por el salto en clasificación) como el domingo («el rendimiento que hemos mostrado aquí ha sido una grata sorpresa, pero necesitamos analizar todo lo ocurrido en Spa y Budapest para comprender mejor por qué fuimos mucho más rápidos aquí en Hungría»).

Con todos los mecánicos e ingenieros de vacaciones, igual que Alonso y Stroll, en Aston Martin toca periodo de descanso y reflexión. Los huevos ya están puestos en la cesta de 2026 desde hace semanas, y todo lo que ha llevado y llevará nuevo el AMR25 estará pensado para tener su traslado óptimo al futurible AMR26. La clave estará, precisamente, en entender cómo las mismas piezas funcionaron tan bien en Hungría y tan mal en Bélgica. El traslado de los datos a la pista no siempre han tenido una correlación correcta, la mayor pesadilla para los miembros de los equipos técnicos en la Fórmula 1, y en el caso de Aston Martin esto se ha visto multiplicado en demasiadas ocasiones este año.

En las próximas semanas Alonso se relajará —algo que su espalda va a agradecer— en su Asturias natal, como siempre. Sus paseos sin presión en bici, alguna que otra visita al museo y circuito que tiene en Llanera para sorpresa de los cientos de visitantes que acudan aprovechando el verano y un pensamiento de futuro que debe aclarar a no mucho tardar: qué va a pasar más allá de 2026.

Porque Alonso ha dicho que va a ir a por todas en la próxima campaña siempre que el coche le acompañe, y no caben sorpresas. No hay tiempo para ellas. Si, como ocurrió en Bélgica, el futuro Aston Martin no está a la altura en las primeras citas de 2026, quizá no haya paciencia ya para esperar que se reedite lo de Hungría.