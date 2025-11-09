Norris empieza a sentirse campeón y Verstappen regala otra sinfonía

David Sánchez de Castro Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:42 | Actualizado 21:15h. Comenta Compartir

Lando Norris afrontará el último triplete de la temporada líder y afianzado después de un fin de semana en el que le salió casi todo perfecto. El británico sumó 33 puntos de los 33 posibles y además vio cómo su compañero y primer perseguidor, Oscar Piastri, fallaba estrepitosamente tanto en el sprint como en la carrera, en la que el australiano fue sancionado por un golpe contra Antonelli por ser excesivamente optimista. El joven italiano firmó su mejor resultado en Fórmula 1, un gran segundo puesto, pese a ello. El podio lo completó el héroe del día, Max Verstappen, que salió desde el 'pitlane' y acabó tercero con otra actuación de las que hacen afición. El neerlandés sigue agarrado a sus opciones al título, aunque tendrá que tener suerte para lograr el quinto. Norris, de momento, no falla.

De Carlos Sainz y Fernando Alonso poco se puede decir. Desaparecidos en toda la carrera, se quedaron sin puntos en los puestos 13 y 14, respectivamente, fallos en boxes incluidos. Para olvidar.

El temor a la lluvia y, sobre todo, a quedarse fuera pronto hizo que muchos pilotos salieran con mucha precaución. Así, Norris no tuvo mucho problema para sostener el primer puesto ante las dudas en la salida de Antonelli, que sostuvo el segundo puesto pese al intento de ataque de Leclerc. Pero eso no significa que fuera un inicio de carrera tranquilo.

Primero fue Bortoleto, el piloto local, el que abandonó, después de verse estrangulado por Stroll que, como es habitual, ni miró por el retrovisor. No fue el único incidente, ya que Hamilton, totalmente fuera de foco, se tocó con Colapinto y rompió su alerón delantero. No iba a ser el último disgusto en Ferrari, que acabó dos abandonos.

El Sauber de Bortoleto se quedó contra el muro y provocó la salida de un coche de seguridad que agrupó el pelotón de nuevo. En la relanzada, Piastri decidió que no iban a acusarle de ser débil. Así, aunque Antonelli estaba mirando hacia un lado para ver si Leclerc le atacaba, tuvo que comprobar que por el interior de la primera curva venía disparada una bala naranja. Piastri olió sangre. El problema es que se pasó, pues se llevó puesto al propio Antonelli, que a su vez salió escupido contra Leclerc. El monegasco, víctima de esta carambola, se vio fuera de pista, con la suspensión rota y un enfado comprensible. Los comisarios no tuvieron piedad con Piastri, aunque esto pueda ser determinante para el Mundial, y le endosaron una sanción de diez segundos.

Tras este incidente, a Norris le tocó contemporizar mucho. Piastri, mientras, se dedicó a intentar aumentar su distancia con Russell, tercero sin hacer ruido como siempre.

Remontada

Verstappen salió en esta carrera desde boxes, toda vez que en la clasificación acabó decimosexto y decidió cambiar piezas para llegar más fresco a esta cita. Con el incidente del coche de seguridad inicial encontró una ventaja para cambiar neumáticos y cumplir su parada obligatoria, lo que a su vez le dio margen para pasar al ataque. No se había llegado al ecuador de carrera cuando el tetracampeón ya estaba en el 'top 5'. Su empuje fue tal que el objetivo del podio ya era muy real antes de encarar la segunda parte de la carrera.

La gestión de los neumáticos obligó a Verstappen a tener claro cuándo y dónde debía atacar. Cuando entró en boxes por segunda vez a poner gomas blandas, en Mercedes, con Antonelli segundo y Russell tercero en ese momento, se dieron cuenta de que iban a sudar mucho.

El neerlandés estaba dispuesto a completar una nueva sinfonía. Solo la dichosa gestión de los neumáticos y la súbita caída de rendimiento de los blandos libró a Antonelli -y posiblemente a Norris- de verse en el difícil reto de defenderse de Verstappen, desencadenado. Hasta la última vuelta lo intentó para confirmar que sigue muy vivo. Aunque no logró recortarle a Norris, al que ya se le está empezando a poner cara de campeón, sí a Piastri, que tendrá que demostrar mucho en el triplete final si no quiere quedarse sin el triunfo final que hace no tanto parecía suyo.

De la actuación de los españoles poco se puede decir. Tanto Sainz como Alonso pueden decir que sobrevivieron, que no es poco, aunque en ningún momento dieron muestras de poder llegar a la zona de puntos. Si acaso el asturiano, que se la jugó con los duros al principio, podía haber arriesgado un poco más, pero ya se encargaron en boxes de destrozar cualquier opción de que saliera este domingo en positivo.