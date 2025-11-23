El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alonso estalla en Las Vegas: «El asfalto roza lo inseguro»

El asturiano se lamenta del resultado pero también de las condiciones en las que han disputado el GP de Las Vegas

David Sánchez de Castro

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:42

La clasificación bajo la lluvia había alimentado la esperanza, pero el domingo devolvió a Fernando Alonso y a Aston Martin a una realidad conocida. Séptimo en la parrilla, 13º en meta: uno de los circuitos más adversos para el AMR25 volvió a dictar sentencia. La salida marcó el primer golpe. Una colada de Liam Lawson arrastró a Piastri, Leclerc y al propio Alonso, que cedió tres posiciones en un instante. «Mi salida fue buena, pero Liam iba por dentro y sacó de la pista a Piastri, a Leclerc y a mí. No sé si fue investigado», lamentó. El coche, aseguró, «no tenía daños», pero poco importaba: «No teníamos ritmo… No fuimos lo suficientemente rápidos para merecer los puntos». «Es de esas cosas que pasan cada cierto tiempo. Hoy se ve un poco más el mérito de clasificar 7º con este coche», lanzó.

Luego llegaron los coches que alargaron sus paradas, los Haas ganando terreno y un Aston Martin sin velocidad punta para defenderse. «Pelear en la pista era complicado. Volveremos a intentarlo la semana que viene», resumió el asturiano, consciente de que su 13º puesto era, simple y llanamente, lo que había.

Pero la verdadera descarga llegó después. Alonso puso en cuestión dos pilares del GP de Las Vegas: la pista y su ubicación en el calendario. «El circuito es divertido, porque es de alta velocidad. Pero el tipo de asfalto no cumple con los estándares de la Fórmula 1. Es demasiado deslizante, no hay agarre y está extremadamente bacheado. En el límite de ser inseguro correr», advirtió. Y fue más allá: «La posición en el calendario es difícil. Venimos de Brasil, ahora 17 horas de avión a Qatar… No creo que ningún otro deporte lo aceptara».

Como remate, dejó una reflexión que apunta directamente al corazón del espectáculo: «Si hacemos esta carrera porque es el fin de semana más tranquilo en Las Vegas, entonces deberíamos hacer Mónaco en febrero. Hay cosas que debemos pensar».

