Vicente Garrido, campeón absoluto de Salto de Castilla y León 2025

El Norte Valladolid Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:47 | Actualizado 18:52h.

Vicente Garrido, montando a 'Nashville', se ha hecho con el título de campeón de Castilla y León de Salto 2025, en la categoría de adultos, en la cita celebrada el pasado domingo en la pista de hierba de la CDM La Deportiva, de Burgos. Para el jinete vallisoletano es su undécimo título de campeón de Castilla y León: el primero lo ganó con 'Garboso' en la antigua pista de la Real Sociedad Hípica a principios de los años ochenta.

La medalla de plata ha sido para otro vallisoletano, Javier Pérez Díez con 'Windsor' mientras que la de bronce era para el burgalés Hugo López Plaza, que montaba a 'Zoraida de Olid'. La medalla de oro ha sido entregada al campeón 2025 por el presidente de la Federación Hípica de Castilla y León, D. Juan Useros mientras que las de plata y bronce fueron entregadas, respectivamente, por Arturo Guillén, presidente del jurado de campo, y por Nuria Aparicio, delegada de la FHCYL en el campeonato.

Otras categorías

En la categoría de alevines, el oro se lo llevaría Daphne Reyes Simo , con 'Kata SFM'. La plata, sería para Daniela García Martínez, montando a 'Velero de Centauro'; tras imponerse en el desempate a Olivia Villaluenga Iturza, bronce con 'Rene Van de Kransvijver'.

En infantiles, mucha igualdad, con Anne Aldea Ibáñez que se imponía con 'Casilda CEM' en el desempate por las tres medallas entre cuatro binomios. Lucia Pérez Gamarra, plata montando a 'Faquir RT'; y Claudia Gutiérrez Ortega, bronce con 'Buena Vibra', completarían el podio.

En juveniles, desempate para las tres medallas entre cinco binomios, que terminaban el barrage también sin falta, logrando el oro, gracias a su mejor tiempo, María Elices Castillejo, montando a 'Blair Breaker JGF'. Plata para Inés Fernández Da Silva 'Ugo du Gran Moulin'; y bronce para Iría Peláez Añó y 'Cefiro'.

En juveniles *, el oro sería para Gadea Díez Renedo, que montaba a 'Connery de Olid'. Amaya Argüelles Bayón, con 'Estreno', y Miguel Simón Núñez, montando a 'Dafne de Aguilar', se hacían con la plata y el bronce, respectivamente.

En cuanto al campeonato de veteranos, en la categoría de 0 Estrellas, Felipe Martínez-Acitores, ganaba con 'Genil XXVI', mientras que Raquel Falcó Hernández, montando a 'Bianca de Orión', y Miguel Ángel Parra Pérez, con 'Amai Meissen CP' , eran plata y bronce respectivamente.

Y en Veteranos 1 Estrella, José María Viloria Hernando e 'Imola del Maset' subían a lo más alto del podio para recibir el oro. Fernando Sánchez Lebrero con 'Nardo de Quijas', y Carlos Zárate Muñoz-Repiso montando a 'Ypioca de Olid' eran plata y bronce respectivamente.

Por equipos

La segunda calificativa, disputada el sábado, sirvió para dilucidar la clasificación por equipos. Campeón de Castilla y León de Salto por equipos 2025 'Miraflores Amarillo' (Burgos), formado por Gadea Díez Renedo, con 'Connery de Olid'; Elena Manso González y 'Vienes del Pas'; Lorena Casado de Mata montando a 'Chipirón CEM'; y Anne Aldea Ibáñez, con 'Casilda CEM'. Jefe de equipo: Ángel Casado García.

Medalla de Plata para «La Colaga» (Valladolid), con Inés Fernández da Silva con 'Ugo du Grand Moulin'; Amaya Argüelles Bayón y 'Estreno'; Olivia Palencia Ryan con 'Duke 331'; y Daphne Rayes Simo con 'Kata SFM'.

Medalla de Bronce para la Real Sociedad Hípica de Valladolid, con Javier Pérez Díez y 'Windsor del Cañizar'; Irene González Martín, con 'Iris de la Real'; José María Viloria Hernando e 'Imola del Maset'; y Daniela García Martínez, montando a 'Velero del Centauro'.

Los jinetes y amazonas de Valladolid que han conseguido medalla son los siguientes:

Adultos:

- Oro: Vicente Garrido Martín con 'Nashville'

- Plata. Javier Pérez con 'Windsor'

Juveniles 1 estrella:

- Plata Amaya Argüelles Bayón, con 'Estreno',

- Bronce: Miguel Simón Núñez, montando a 'Dafne de Aguilar'

Juveniles:

- Plata para Inés Fernández Da Silva 'Ugo du Gran Moulin' (leonesa afincada en Valladolid)

Infantiles:

- Bronce: Claudia Gutiérrez Ortega, con 'Buena Vibra'.

Veteranos 1 estrella:

- Oro: José María Viloria Hernando e 'Imola del Maset'

- Bronce: Carlos Zárate Muñoz-Repiso montando a 'Ypioca de Olid'.