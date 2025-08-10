El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos del Ser, en pleno ejercicio.
Gimnasia Acrobática

El vallisoletano Carlos del Ser, sexto en los World Games de Chengdú

Cerró la primera ronda en cuarta posición, pero después arriesgó y cayó de espaldas al aparato

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 11:02

El vallisoletano Carlos del Ser, gimnasta del Club Gimnasia Acrobática Valladolid, ha firmado una destacada actuación en los World Games de Chengdú (China), finalizando en sexta posición en la modalidad de doble minitramp.

En una competición marcada por la altísima dificultad y el riesgo asumido por los mejores gimnastas del mundo, el belga Brent Deklerck se alzó con el oro. Carlos afrontó el reto con total seriedad, consciente de que para optar al triunfo debía arriesgar al máximo. En su primer salto, sorprendió con un espectacular triple mortal con medio giro en la entrada, para finalizar con un doble mortal con triple giro en la salida, lo que le situó en cuarta posición provisional tras la primera ronda.

Solo los cuatro primeros accedían a la final y, para mantener esa posición, Carlos debía arriesgar en su segundo intento. Esta vez, un elemento de alta complejidad -en el que caía de espaldas al aparato y que exige una recepción impecable- le jugó una mala pasada, impidiéndole repetir el acierto inicial. No fue el único en fallar: el estadounidense Rubén Padilla, uno de los grandes favoritos, también erró, lo que permitió a otros competidores con ejercicios más conservadores asegurar sus opciones.

Del Ser se abraza a la seleccionadora Teresa Ginés.

Durante toda la competición, Carlos contó con el apoyo y la guía de Teresa Ginés, entrenadora del club y seleccionadora nacional, quien ha sido pieza clave en su preparación.

