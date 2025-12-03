Valladolid acogerá la Copa del Rey y la Copa de la Reina de hockey línea

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:33 Comenta Compartir

Valladolid será la sede de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina Iberdrola tras adjudicarse su candidatura para la disputa de las competiciones coperas. La competición masculina se disputará del 16 al 18 de enero, mientras que la femenina del 23 al 25 del mismo mes en Canterac, ya con los protagonistas confirmados tras haber finalizado la primera vuelta de ambas competiciones.

En la Copa del Rey, Molina Sport ACEGC, Arona Tenerife Guanches Hockey, HCR Cent Patins, CPLV, Espanya Hoquei Club de Palma, Tres Cantos PC, Erizos Rudos y Metropolitano HC lucharán para levantar el título.

Por su parte, la Copa de la Reina Iberdrola la disputarán el HCR Cent Patins, actual líder de la tabla, CPH Skulls Almàssera, Panteras Caja Rural, Tres Cantos PC, SAB Tucans ASME, Angels Sagunto, CE Barcelona Tsunamis y Lobas de Íscar.

Además, este año como novedad, también se disputará la Mini copa Infantil y la Mini copa alevín. En estas 2 competiciones jugarán los 3 primeros clasificados de cada grupo de la liga élite infantil y alevín respectivamente.

Valladolid ya sabe lo que es acoger ambas competiciones. Lo hizo en 2023, aunque en esa ocasión, ambas Copas se jugaron el mismo fin de semana. Con la del próximo 2026 serán nueve las ocasiones en las que la capital vallisoletana es sede copera.

Además, las recientes obras, con nuevo suelo y dimensiones, convierten a la pista de Canterac en una candidata siempre a organizar cualquier gran evento