Voleibol / Superliga 2

El Universitario VCV no puede con la solidez de la Textil Santanderina

Los vallisoletanos cayeron 0-3 frente a un conjunto cántabro que supo imponer su mayor fortaleza en ataque

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:00

Derrota de Universidad de Valladolid VCV en su duelo frente a la Textil Santanderina. Los vallisoletanos cedieron ante la mayor fortaleza de un conjunto cántabro, firme candidato esta temporada a luchar por el ascenso. Tres sets donde el conjunto vallisoletano tuvo opciones, especialmente en el segundo juego, pero donde se impuso la mayor contundencia en ataque de los visitantes.

Con todo, el 0-3 final (19-25, 21-25 y 22-25) no refleja la igualdad del partido, especialmente a partir del segundo juego. De inicio, Textil Santanderina puso tierra de por medio, gracias a la actuación de su opuesto Vera. Otro viejo conocido de la afición local, Luis Martín, colaboró con su zurda para que el primer set cayera del lado visitante.

En el segundo juego Universidad de Valladolid VCV cambió su seis inicial, colocando a Alex Beltrán como opuesto y situando a Sergio Santamaría de lateral, y el cambio funcionó. Los vallisoletanos salieron más enchufados y fueron casi todo el parcial por delante. Sin embargo, varios errores en el saque y un par de buenas acciones visitantes desequilibraron de nuevo la balanza, 21-25.

En el tercero se mantuvo la tónica, con los universitarios empeñados en alargar el encuentro y con una Textil Santanderina que tuvo que mover el banquillo para evitar males mayores. Cerca estuvo Universidad de Valladolid VCV de forzar el cuarto pero, de nuevo, los errores puntuales en el tramo final del partido les condenaron a la derrota.

Universidad de Valladolid VCV cae hasta la novena posición, mientras que la Textil Santanderina comparte el liderato del grupo A, junto con Rotogal Boiro e Intasa San Sadurniño. El próximo fin de semana los vallisoletanos viajarán a Canarias para medirse a CV Suac Canarias. Un conjunto insular que todavía no conoce la victoria esta temporada.

