El Universitario VCV disputará cinco amistosos en pretemporada

El Norte Valladolid Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:17

El equipo senior masculino de Universidad de Valladolid VCV tiene prácticamente perfilada su pretemporada, en el que será su retorno a la Superliga 2 masculina. El conjunto vallisoletano tiene previsto disputar al menos cinco encuentros amistosos, antes de su debut oficial en la segunda categoría nacional, que tendrá lugar el 5 de octubre en el pabellón universitario de Fuente La Mora frente Intasa San Sadurniño.

Un conjunto vallisoletano que inició el pasado 1 de septiembre los entrenamientos de pretemporada, con unas primeras sesiones donde trabajaron de forma conjunta los jugadores del primer equipo, del filial de Segunda División y de la categoría junior. De ahí saldrá el núcleo de la plantilla que estará bajo la dirección de Eduardo Valverde y César Alonso.

El primer test de preparación llegará el sábado 13 de septiembre, coincidiendo con el Torneo Ciudad de Valladolid para categorías de base que el Club organizará en el pabellón Pilar Fernández Valderrama. En este caso, la visita de clubes como CV Móstoles de Madrid o Galdácano del País Vasco, permitirá a su vez disputar un triangular entre los equipos senior masculinos. Los dos primeros encuentros serán en el polideportivo de Cristo Rey, a las 11 horas con el encuentro Galdácano-Móstoles y a las 16 horas con el Móstoles-Uva VCV, mientras que el último enfrentamiento entre madrileños y vallisoletanos se disputará a las 20 horas en el citado Pilar Fernández Valderrama. De esta forma se quiere también acercar el voleibol de elite a los aficionados y jugadores de base, que estarán durante todo el día en el recinto vallisoletano.

Ampliar El voleibol repite en ferias con el Trofeo Ciudad de Valladolid Memorial Félix Ubierna El próximo sábado 13 de septiembre tendrá lugar una nueva edición del Trofeo Ciudad de Valladolid Memorial Félix Ubierna de voleibol masculino y femenino paras las categorías infantil, cadete y juvenil. Será en el pabellón Pilar Fernández Valderrama y, en esta ocasión, tomarán parte los equipos del CV Móstoles, Jovellanos de Asturias, Ancares y el Valladolid Club Voleibol. Tras el éxito del pasado año, VCV repite con un torneo que sirve como puesta a punto para los clubes ante el inminente inicio de la temporada. Además, también volverá a rendir tributo a uno de los impulsores de este deporte en nuestra ciudad, Félix Ubierna. La competición arrancará a las 9:30 horas y se prolongará hasta las 22 horas de forma ininterrumpida. Más de 11 horas de voleibol en las cuatro pistas habilitadas en el Pilar Fernández Valderrama, y donde la entrada es totalmente gratuita. Además, como cierre de la jornada, se celebrará a las 20 horas un encuentro senior masculino entre el Universidad de Valladolid VCV, que retorna este año a Superliga 2, y el conjunto madrileño de CV Móstoles, que milita en Primera Nacional. Habrá competición masculina y femenina en las tres categorías (infantil, cadete y juvenil) durante todo el día, y será un buen test para jugadores, técnicos y aficionados.

Para el sábado 20 de septiembre rendirá visita a Valladolid el conjunto asturiano de Jovellanos, en un encuentro que se jugará a las 17 horas en el pabellón de Fuente La Mora. Y para el sábado 27 el equipo Universidad de Valladolid VCV viajará a la localidad cántabra de Cabezón de la Sal para tomar parte en un torneo donde también estarán Jovellanos, Galdácano y los anfitriones de la Textil Santanderina.

Por último, el conjunto universitario negocia la posibilidad de jugar un encuentro amistoso más, que sería frente a la selección juvenil masculina que se concentra durante todo el año en Palencia. Ese partido/entrenamiento tendría lugar entre semana, en fecha todavía por determinar, y sería el último test antes del inicio oficial de la competición.