El Trail Castillo de Íscar cumple el sábado su décima edición

Fiel a su cita en la recta final de la estación invernal y enmarcado en la programación festiva en honor a San José, patrón del sector carpintero y maderero del que depende en buen parte la economía local, Íscar se prepara ya para celebrar por todo lo alto la tarde de este próximo sábado 15 de marzo, a partir de las 17 horas, la más importante prueba atlética de cuantas se celebra en la localidad, el Trail Castillo de Íscar que este año cumple su décima edición.

Prueba de resistencia organizada por el del Club Atletas Tierras de Pinares con la colaboración del Ayuntamiento de Íscar y varios colectivos locales, y el patrocinio de la Cofradía San José y un sinnúmero de empresas y establecimientos locales y de la comarca que consta de una carrera reina de 15,5 kilómetros con 500 metros de desnivel positivo para atletas de categorías Sénior de 18 años a 39 años cumplidos, Máster A de 40 años a 44 años cumplidos, Máster B de 45 años a 49 años cumplidos, Máster C de 50 años a 54 años cumplidos y Máster D de 55 años a 77 años cumplidos; otra carrera más suave para los más avezados de 7,5 kilómetros con 300 metros también de desnivel positivo para atletas de las categorías Sub18 (2008-09), Sénior de 2007 a 39 años cumplidos, Máster A de 40 años a 44 años cumplidos, Máster B de 45 años a 49 años cumplidos, Máster C de 50 años a 54 años cumplidos y Máster D de 55 años a 77 años cumplidos.

Además están programadas una tercera carrera de 4,5 kilómetros y 200 metros de desnivel positivo para corredores de categoría Sub-16 (2010-11); y como complemento una mini Milla infantil por un recorrido urbano para atletas de las categorías Sub-14 (2012-2013), Sub-12 (2014-2015), Sub-10 (2016-17), Sub-8 (2018-2019) y Sub 06 (2020-2024).

Trail que discurrirá por caminos, senderos y asfalto, en esta ocasión pasando por el interior del recinto amurallado, limitado a un máximo de 250 inscripciones entre las tres carreras, cuyas cuotas por participación es de 17 euros, para la de 15,5 kilómetros, 12 euros para la de 7,5 kilómetros y gratuita para la de 4,5 kilómetros y mini Milla que este año como novedad tendrá su salida desde el centro multiusos (plaza de toros) donde a partir de las 16 horas y hasta la finalización de las carreras la animación correrá a cargo de Dj Kiss, y una vez concluía la entrega de trofeos con un concierto del grupo Velayos Band.

Las inscripciones, abiertas desde el pasado 8 de enero, deberán formalizarse antes de las 15:00 horas del día 13 de marzo a través de la web www.runvasport.es. Por lo que se refiere a los premios, no acumulables excepto para los atletas locales, serán trofeos y vales de 120, 75 y 50 euros para ropa deportiva a los tres primeros/as de la general, así como trofeos a tres primeros/as locales y también los dos primeros/as de cada categoría, y un lote de productos locales al club más numeroso el cual deberá contar con un mínimo de 5 participantes y que al menos dos de ellos sean mujeres, en el caso de la carrera de 15,5 kilómetros.

En la carrera de 7,5 kilómetros, los premios igualmente no acumulables excepto para los atletas locales, serán trofeos a los tres primeros/as de la general y al primero/a de cada categoría y a los tres primeros/as locales; en la de 4,5 km a los tres primeros/as de la general; y en la Mini Milla trofeos a los tres primeros/primeras de cada categoría menos a las categorías Sub 08 y Sub 06 que son pruebas no competitivas.

