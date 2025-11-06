El tirador José María Mielgo encabeza los I Premios de Deporte de la Diputación de Valladolid La entrega tendrá lugar el martes 18 de noviembre en el Teatro Zorrilla

La Diputación de Valladolid ha resuelto la primera edición de los Premios Deportes y Juventud, creados para reconocer públicamente el esfuerzo, la dedicación y los logros de los deportistas de la provincia, así como para promover los valores asociados al deporte y a la juventud. El jurado ha valorado los méritos deportivos obtenidos durante la temporada 2024-2025, junto con la formación y las titulaciones relacionadas con cada disciplina.

En esta primera edición, los galardonados han sido José María Mielgo Moneo, como mejor deportista masculino en la modalidad de tiro; Anastasia Lugán Sánchez, mejor deportista femenina en equitación TREK; Daniel Sanz Vicario, mejor promesa deportiva masculina en orientación; Ada María Trejo Calderón, mejor promesa deportiva femenina en patinaje artístico; y Ana Amado García, mejor deportista con diversidad funcional en la modalidad de kárate. Cada uno de ellos recibirá una dotación económica de 1.200 euros.

El jurado ha decidido dejar desierto el premio a la mejor promesa deportiva con diversidad funcional al no haberse presentado candidaturas en esta categoría.

Además, se han concedido dos menciones especiales: una a la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León, por su compromiso con la inclusión y la promoción del deporte adaptado en la provincia, y otra a Asunción Bautista Arranz, informadora juvenil del Ayuntamiento de Cigales, por su destacada trayectoria de más de veinte años al frente del Punto de Información Juvenil de la Red Provincial de la Diputación de Valladolid.

La entrega de los Premios Deportes y Juventud 2025 se celebrará el martes 18 de noviembre en el Teatro Zorrilla de Valladolid en una gran Gala del Deporte.