Los sub-16 del CAV se proclaman campeones de Castilla y León de clubes mixtos

La pista cubierta de Salamanca acogió este sábado los Autonómicos de clubs mixtos, con los ocho mejores equipos de Castilla y León por categoría, donde el Club Atletismo Valladolid (CAV) ha sellado una gran actuación, logrando el título en sub-16 y el bronce a nivel absoluto.

En los sub 16, el CAV logró 70 puntos, por los 68 del Puentecillas y los 61,5 del Image FDR de Burgos, con victoria en los relevos 4x200, formando con José Toumani Barios, Sofia Rivas, Diego Zorita y Angela A. María de León, logrando la segunda posición individual en 1000 marcha con Alonso Santana, y 5.45.98, Diego Zorita, en 60 m. vallas y 8.69, Eva María Turiel en peso y 10,25 y Ángela Serrano, en triple y un salto de 10,05

A nivel absoluto, medalla de bronce para el CAV, destacando las victorias de Pablo García en longitud, con 7,14 y de Laura Martín, en altura y 1,60.