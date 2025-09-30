El soriano David Pineda se corona campeón del mundo en la India

El Norte Valladolid Martes, 30 de septiembre 2025, 17:55 Comenta Compartir

El atleta soriano David Pineda fue el gran protagonista de la cuarta jornada del Mundial de Atletismo Paralímpico que se está disputando en Nueva Delhi. El velocista de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (Fedeacyl) logró la medalla de oro en los 400 metros T20, mientras que Judith Tortosa y Álvaro del Amo aportaron una plata y un bronce respectivamente.

Pineda, velocista con discapacidad intelectual, logró el primer metal dorado para la delegación española presente en la ciudad india y confirmó que era una de las bazas después de que el verano pasado consiguiese la medalla de plata en los Juegos de París.

En esta ocasión, el español subió un escalón respecto a Saint-Dennis en los 400, y lo hizo tras una final donde fue de menos a más, firmando un gran final que le permitió remontar desde la cuarta posición al paso por los 200 metros hasta el título mundial, con una gran recta final.

Pineda, nacido en la República Dominicana, conquistó el oro con un tiempo de 47:45, sensiblemente más rápido al de la final paralímpica del pasado año (48:24), y batió por 38 centésimas brasileño Daniel Tavares (47:50) y por 43 al saudí Idris Sufyani (47:55), para firmar el mejor registro del Mundial.

El otro finalista español, Deliber Rodríguez, subcampeón del mundo en 2015, concluyó séptimo con su mejor marca de la temporada (48:12).

Además, Judith Tortosa se hizo con la medalla de plata en los 100 metros T72 para deportistas con parálisis cerebral que utilizan andador deportivo, prueba que debutará en el programa de los Juegos de Los Angeles de 2028. La valenciana logró su mejor marca personal con 18,16. Por su parte, el lanzador con discapacidad visual Álvaro del Amo logró el bronce. El madrileño repitió el tercer puesto logrado en esta disciplina en los Juegos Paralímpicos de París. En esta ocasión, se llevó el bronce con suspense gracias a su penúltimo lanzamiento, en el que envió el artefacto a los 13,70 metros, su mejor marca personal.