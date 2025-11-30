Sabor agridulce del CPLV en Tres Cantos

El Norte Valladolid Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

El CPLV firmó una jornada agridulce en Tres Cantos, ya que, por un lado sumó tres nuevos puntos en la Liga Iberdrola gracias al buen hacer del Caja Rural Panteras; pero por otro no pudo traerse nada positivo con el Caja Rural CPLV, que cayó derrotado tras una mala segunda parte.

Las que sumaron los tres puntos en la pista del polideportivo Laura Oter fueron las Panteras. Lo hicieron en un encuentro muy disputado, sobre todo por la igualdad del marcador (1-2). A pesar de casi doblar en lanzamientos a su rival, a las pucelanas les costó superar a la portera local, Cristina Ostafiychuk. Sonia Abón lo hizo muy pronto, en el minuto 4, algo que pareció allanar la victoria. Pero un despiste atrás permitió a Andrea Merino igualar a los 15 minutos. La segunda parte mantuvo la tendencia, llevando el peso el cuadro vallisoletano, hasta que Inés Ruiz, en una jugada individual, colocó el definitivo 1-2 a trece minutos del final. Los tres puntos permiten a las Panteras seguir en su lucha por el liderato con Rubí y Skulls.

Mientras que el Caja Rural CPLV se quedó de nuevo sin premio como visitante. Esta vez tras una mala segunda parte en Tres Cantos. Porque la primera, pese al 2-1 al descanso, fue de toma y daca, y pudo decantarse para cualquier lado. Abrió el marcador el conjunto madrileño por medio del argentino Lisandro Merceré, que aprovechó una indecisión en la salida del disco para sorprender a Jimmy Teed de un rápido lanzamiento. Era el minuto 10 y el encuentro había tenido alternancias, con los locales mejor de salida y los visitantes recuperando terreno. El 1-1 llegó a los 17 minutos, con un duro y colocado tiro de Nico Díez. Pero al descanso se rompió la igualdad en la única expulsión de este periodo, en la que Guille Jiménez puso el 2-1.

La segunda parte no pudo comenzar peor para el CPLV, con un chut de Sergio Calderón a los 12 segundos, que acabó en la escuadra de Jimmy Teed. 3-1 y a remar. Y a ello fueron los vallisoletanos, sin suerte ni con uno más. Así que en una salida desde atrás, el cuadro pucelano vio cómo Guille Jiménez repetía gol para el 4-1. Con 12 minutos por jugarse, era el momento de arriesgar. Primero con cambio en la portería, entrando Iker Carranza por Teed; y luego lanzándose con todo al ataque. Así, en su segunda superioridad, pudo recortar por medio de Arturo Contreras. Quedaba tiempo, pero el cuadro tricantino estaba más acertado y puso el 5-2, por medio de Álvaro Contreras. No acabó de rendirse el CPLV y Daniel Benito hizo el 5-3 con tres minutos por jugarse. En ellos, se repitió el patrón, con tres goles más locales, por medio de Álvaro Contreras, Sergio Calderón y Lisandro Merceré.