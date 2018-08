Rubén Sánchez y Gema Martín vencen en la XXXV Carrera Pedestre Virgen del Villar en Laguna Santiago Bermejo El corredor del Giralda Sport aventajó en 1:31 minutos a su inmediato perseguidor Roberto Diago JESÚS NIETO Laguna de Duero Domingo, 26 agosto 2018, 17:51

Rubén Sánchez y Gema Martín fuero los vencedores absolutos de las categorías masculina y femenina de la XXXV Carrera Pedestre Popular Virgen del Villar. Sánchez, con un tiempo de 32:25 minutos en completar los diez kilómetros de recorrido, hizo un carrera cómoda y desde el kilómetro tres, que se puso en cabeza, fue aumentando su ventaja sobre su inmediato perseguidor, Roberto Diago, al que sacó un minuto y medio. Por su parte, Gema Martín practicó una carrera parecida y desde la salida se puso al frente de las mujeres, sin permitir que ninguna se la acercara.

Rubén Sánchez llegó a Laguna con ganas de quitarse ese mal sabor de boca que te queda cuando quedas en segundo lugar, como le ocurrió a él el pasado año. «Venía con ganas de ganar y en el kilómetro tres me he puesto a tirar y ya me he quedado solo. Yo prefiero ir solo«, declaró Sánchez tras cruzar la línea de meta.

La Carrera Pedestre Virgen del Villar de Laguna es una de las primeras que se celebran en la temporada y es aprovechada por los corredores para prepararse para otras competiciones oficiales. En lo que coinciden todos los participantes es en la belleza del recorrido, un nuevo circuito que se repite por tercer año.

««Sales con asfalto pero enseguida te metes en el pinar hasta que vuelve otra vez el asfalto a falta de un kilómetro. Hay alguna cuestecilla pero a mí me viene bien. Esta es la primera carrera de la temporada y llevaba poquito tiempo entrenando», concluyó Sánchez que afronta la nueva temporada con el objetivo de hacer un buen papel en la carrera Entre viñas, con su equipo Giralda Sport.

Por su parte, la primera mujer en cruzar la línea de meta fue Gema Martín, del Atletismo Bilbao Santutxu, que empleó un tiempo de 35:36 minutos. Martín es una atleta salmantina que ha estado representando a la selección española en campo a través. «La carrera la he visto muy bien. Como ya me habían advertido de que había mucha competencia me planteé hacer una carrera fuerte desde el principio y que fuera lo que tuviera que ser».

Y lo que fue es que su seguidora Alicia Diago, ganadora de la pasada edición, no pudo seguir su ritmo: «Este año no ha podido ser porque Gema fue siempre muy rápida. La vi en la salida y ya». Diago, del club Trotaventeños, fue en tercera posición entre las mujeres casi toda la carrera hasta que unos pocos kilómetros antes de llegar a la meta superó a Jenifer, una de las favoritas. Diago hizo un tiempo de 38:49 minutos.

Pero Gema estaba contenta: «Es la primera vez que participo con este nuevo circuito. Siempre que he venido he hecho pódium. Para mí este circuito tiene mucho más encanto y es más atractivo para los corredores. Lo he disfrutado mucho. Pensaba que iba a haber arena más suelta, pero al final no era así y me dejaba correr bien».

El concejal de Deportes, Héctor González, ex triatleta, y responsable del nuevo recorrido lo explica del siguiente modo: «Lo que se intenta con este recorrido es, sobre todo, mostrar a los corredores que vienen de fuera de Laguna de Duero nuestro entorno natural, como el Canal del Duero, la acequia o el área recreativa de Los Valles. Es un recorrido de diez kilómetros, con el 85% de cros, por tierra de pinar».

La salida parte del camino de La Arboleda, subida al puente del Villar y ya lo primero que ven los corredores es la ermita de la Virgen del Villar, para tomar el Canal del Duero, rodear Los Valles y regresar de nuevo al punto de partida. «Cambiamos hace tres años el recorrido por sugerencia de los atletas. Teníamos dos carreras con recorridos similares, porque eran urbanos los dos. Apostamos por cambiar y hacer un recorrido cros. Desde la organización estamos muy contentos porque hubo una buena respuesta por parte de los corredores, ya que se inscribieron más. Se corre cerca de agua, por un espacio natural, con sombra…»

A Roberto Diago, segundo clasificado en la general, también le gustó el recorrido, aunque reconoció que algún tramo se le había hecho bastante duro «porque son rectas muy largas, por lo que hay que ir muy fuerte de cabeza y el último tramo, como es una recta de un kilómetro, hay que estar muy concienciado porque parece que la meta no llega nunca, se hace muy larga». Diago venía también a probarse porque apenas había entrenado. «Al final ha salido; he hecho lo correcto».

Otro atleta, lagunero, y que siempre queda en las primeras posiciones, fue César Mato. Mato, del Triatlón Laguna de Duero, séptimo en la general con un tiempo de 35:31 minutos, y primero local, salió en su pueblo para prepararse para el Campeonato de España Olímpico, que se celebra el próximo fin de semana en A Coruña. «Estoy contento, porque después de una semana de entrenamiento duro llegaba aquí un poco cansado, pero al final ha salido bien».

Mato declaró que la carrera salió muy rápida, «aunque yo he salido un poco más tranquilo porque un 10.000 se hace largo». Luego a partir del kilómetro tres el camino se empezó a despejar un poco, con los cinco o seis primeros por delante. «Delante de mí venía Rubén, que es también local. Me llevaba unos 20 o 30 metros. Yo iba regulando. A falta de dos o tres kilómetros he llegado a su espalda. Hemos seguido juntos y al final del puente le he podido cambiar el ritmo. He llegado yo primero y él segundo».

También subió al podio la lagunera, Begoña González, del Club Atletismo Parquesol, que recogió el premio por ser la primera mujer local en cruzar la línea de meta venía de ganar también en Viana de Cega: «El circuito es muy bonito, de los mejores de la provincia. Nos va dando la sombra casi todo el rato. Llevo tres años participando en esta carrera. González empleó 49:01 minutos en completar el recorrido.

Por Laguna andaba también el ex atleta profesional y actual comentarista de atletismo en rtve, Juan Carlos Hidalgo, que aprovechó la ocasión para promocionar su Carrera Higuero Running que se celebrará en Aranda de Duero el 6 de octubre.

CLASIFICACIÓN

Hombres

Rubén Sánchez Domínguez. Giralda Sport: 32:25 min.

Roberto Diago Palomo. Giralda Sport: 33:56

Juan San José Lorenzo. Vino Toro: 33:58

Mario Arias Pintado. Triatlón Laguna de Duero: 34:01

José María Pindado Alonso. Isaac Viciosa: 34:15

Mujeres

Gema Martín Bogas. Atletismo Bilbao Santutxu: 35:36 min.

Alicia Diago Ortega. Trotaventeños: 38:49

Jenifer Descosido González. Higuero Sport: 39:25

Carolina Quintana Ordóñez. Independiente: 44:16

Inma Velázquez Hernández. Triatlón Villamuriel: 44:36