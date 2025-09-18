La Piñón Race regresa este fin de semana a Pedrajas con cuatro modalidades La actividad comienza el viernes 20 con dos pruebas cronometradas y dentro de un programa para todos los públicos (BTT Crono, Trail Running, BTT Marcha y Senderismo)

Pedrajas se prepara para vivir una nueva edición de la Piñón Race, un evento deportivo que cada año reúne a amantes de la naturaleza y el deporte al aire libre. Esta edición, que se celebrará el fin de semana, días 20 y 21 de septiembre, ofrecerá cuatro modalidades: BTT Crono, Trail Running, BTT Marcha y Senderismo, pensadas para todos los públicos y niveles.

La actividad comenzará el viernes 20 de septiembre con dos pruebas cronometradas: Una crono BTT, desde las 16:00 h, en la que los ciclistas afrontarán un recorrido de 17,6 kilómetros con un desnivel positivo de 305 metros, diseñada para poner a prueba la resistencia y la técnica; y otra Trail Running, desde las 18h, donde los corredores de montaña podrán elegir entre dos recorridos, Trail corto con 10,6 km y un desnivel de 170 m de desnivel o Trail largo con 17,6 km y desnivel de +305 m.

Ambas modalidades ofrecerán trazados variados y espectaculares, atravesando pinares y caminos característicos de la zona.

El sábado 21, la jornada estará enfocada a la participación popular, con propuestas sin carácter competitivo: una marcha BTT, a partir de las 08:30 horas en la Plaza Mayor, con tres distancias disponibles: Corta: 50 km con +570m de desnivel, Media: 80 km con +1.000 m y Larga: 100 km con +1600m. Una oportunidad perfecta para disfrutar del ciclismo de montaña a ritmo libre y en un entorno privilegiado.

Senerismo

Esta modalidad dará inicio a las 08:45 h en la Plaza Mayor, también con dos rutas a elegir: Corta: 19 km con +150 m de desnivel y Larga: 27,5 km con +244 m de desnivel. Una prueba para todas las edades e inclusiva para que nadie se quede fuera.

El pistoletazo de salida de las cuatro modalidades se dará desde la Plaza Mayor de la localidad. Las inscripciones están abiertas hasta el 19 de septiembre.

La Piñón Race se ha convertido en una cita esperada en el calendario deportivo de la comarca, gracias a su capacidad para combinar deporte, naturaleza y espíritu comunitario.