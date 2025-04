Las Panteras volverán a jugar por el título

El Norte Valladolid Domingo, 20 de abril 2025, 12:22 Comenta Compartir

El CPLV Panteras jugará una nueva final de la Liga Iberdrola. Las vallisoletanas no dejan de superarse temporada a temporada y buscarán un título que cosecharon hace dos campañas y se les resistió la pasada. Todo tras imponerse al Skulls Almássera en las semifinales del 'play-off' con un balance de 2-0 después de ganar el segundo encuentro de su serie, disputado en tierras valencianas, en la prórroga con un gol de oro de Inés Ruiz (2-3). El duelo, que medía al segundo y al tercer clasificado de la fase regular, tuvo emoción hasta el final, con las vallisoletanas siempre por delante y empate en la recta final de las locales, que hizo que el ganador se decidiese en el tiempo de la prórroga. En el mismo, Inés Ruiz dio la clasificación con un lanzamiento lejano, duro y ajustado.

Las dirigidas por Dani Díez salieron muy enchufadas a la pista de hockey de Almássera, con buena presión en la salida de Skulls y primeras llegadas con peligro. Esa buena puesta en escena les dio la primera ventaja, antes del minuto 5, en una lucha en la banda de Anna Domenech, que aprovechó Ana Sierra para batir la portería rival y colocar el 0-1. Con el marcador a favor se acrecentaron esas buenas sensaciones sobre la pista, con ocasiones para haber hecho el 0-2 aunque con algún susto en la portería bien defendida por María Sierra. Pese a ello, y a dos superioridades, una por bando, el 0-1 no se alteró y así se llegó al intermedio.

Tras el descanso, y otras dos superioridades no aprovechadas ni por Skulls ni por Panteras, el encuentro entró en la recta final, en la que cualquier error se paga. Las valencianas aceleraron un poco en la presión y una jugada de Olivia Monjas acabó con asistencia a Celia Moya, que en boca de gol puso las tablas a menos de seis minutos para el final. Comenzaba un nuevo partido y había aún mucho que contar.

Porque, pese al mazazo de la igualada, las vallisoletanas no dejaron de hacer su juego. Primero con un lanzamiento al palo de Tamara Vaideán y luego con otro nuevo poste de Inés Ruiz. La suerte no estaba de su lado, hasta que la propia Inés, con una buena pantalla de Tamara, metió el disco al único hueco que había en la portería de Lucía Insenser. El 1-2, a tres minutos del final, parecía que iba a dar el triunfo al CPLV. Pero una expulsión visitante y el empuje local no permitió celebrarlo. A menos de un minuto, Blanca López encontró un hueco casi imposible en la escuadra y mandó el choque a la prórroga.

El gol de oro decidiría el ganador. Si eran las Panteras, se clasificaban para la final. Si eran Skulls, habría un tercer partido. Inés Ruiz, a 2.12 de los penaltis, con un latigazo dio el pase a las pucelanas, que jugarán una nueva final los dos primeros fines de semana de mayo.