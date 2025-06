El Oysho Valladolid Premier P2 se queda sin partido entre los hermanos Coello

El Norte Valladolid Miércoles, 25 de junio 2025, 23:21 Comenta Compartir

Arturo Coello vuelve a casa de la mejor manera. El vallisoletano y número uno del mundo, acompañado de Agustín Tapia y de una afición volcada con ellos, no ha defraudado ante su público imponiéndose a la pareja Pol Hernández y Rama Valenzuela en 6-4 y 6-3, en un Caja Rural de Zamora Stadium – Plaza Mayor con tres cuartos de entrada, y en una jornada que se prolongó hasta las once de la noche con un ambiente y climatología inmejorables. Lo que no podrá disfrutar el torneo será un partido entre hermanos, ya que Rodrigo Coello cayó derrotado junto a Insa en dos sets (6/3 y 6/4) ante la pareja Rivas-Sánchez.

También corrieron la misma suerte el veterano Miguel Lamperti, que junto a Juan Tello, han sido derrotados en 6-4 y 6-4 por Eduardo Alonso y Jairo Bautista.

Durante esta segunda jornada del cuadro final, Juan Lebrón y Franco Stupaczuk también han iniciado su recorrido en el Oysho Valladolid Premier Padel P2 con victoria por 6/1 y 7/6 (3) ante Jofre-Arroyo. Durante este miércoles también se ha vivido la sorpresa de Javi Leal y Fran Guerrero, que han eliminado a la pareja número 4 del mundo, 'Coki' Nieto y Miguel Yanguas, en dos sets, 7-5 y 7-6.

Llegan las mejores raquetas del circuito femenino

Este jueves debutan Claudia Jensen y la vallisoletana Alejandra Alonso contra la también local Bea Caldera y Carmen Goenaga. También se estrenarán Gemma Triay y Delfina Brea; así como la pareja número uno del mundo, Ari Sánchez y Paula Josemaría, que abrirán la jornada a partir de las 09:00 horas.

En el cuadro masculino volveremos a ver a Alejandro Galán y Federico Chingotto, que se jugarán su pase a cuartos de final, al igual que Pablo Cardona y Leo Augsburger, Arturo Coello y Agustín Tapia, y Lucas Bergamimi y Paquito Navarro.

No hay partido fácil ni rival que no sea exigente en este Oysho Valladolid Premier Padel P2, que un día más ha vuelto a demostrar por qué la ciudad castellanoleonesa es una de las capitales mundiales del pádel; y que, en la próxima jornada volverá a deleitar al público vallisoletano en un enclave inmejorable.