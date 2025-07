Zaira Varas Valladolid Jueves, 31 de julio 2025, 11:01 Comenta Compartir

Marcos Caballero, de 21 años, es una de las figuras emergentes del piragüismo español. Con una trayectoria sólida desde categorías de base, ha sabido hacerse un hueco en el panorama internacional Sub‑23, tanto en embarcaciones individuales como colectivas. El vallisoletano, forjado en el Pisuerga, ha demostrado carácter competitivo y consistencia técnica en pruebas como el K1 500 y 1 000 metros, donde ha cosechado victorias en selectivos nacionales y firmado notables actuaciones en campeonatos europeos y mundiales.

- Empezó en el Pisuerga, en Valladolid, una ciudad con tradición piragüista. ¿Qué fue lo que le atrajo al agua por primera vez?

- Empecé con mi padre, que solía llevarme a ver las competiciones que se hacían cerca, aquí en Valladolid. Desde pequeño me llamó mucho la atención el ambiente, y cuando vi que realmente me gustaba, le pedí que me dejara probar. Él me enseñó al principio, y a partir de ahí empecé a entrenar poco a poco.

- ¿Hubo algún momento en que pensó dejarlo?

- La verdad es que no. En ningún momento me he planteado dejarlo. Siempre he tenido claro que quería seguir.

- ¿Tiene algún palista, español o internacional, que tome como referencia?

- Gente como Saúl Craviotto, ya mucho más mayor, con mucha más experiencia, siempre ha sido un referente para todos.

- Ha competido tanto en pruebas individuales como en embarcaciones de equipo (K2, K4). ¿En cuál se siente más cómodo?

- Mi favorita es la prueba individual, el K1 en 1.000 metros. Me encuentro muy cómodo en esa distancia.

- El trabajo en equipo en embarcaciones como el K4 requiere una sincronización muy precisa. ¿Cómo se entrena realmente esa coordinación entre cuatro palistas?

- Sí, requiere muchísima sincronización, sobre todo en lo que no se ve desde fuera: las piernas, la cadera, la conexión entre todos dentro del barco. Esa parte es la más complicada. Se trabaja a base de muchas horas de entrenamiento conjunto, afinando los detalles. Es algo que no puede fallar.

- ¿Hay alguna regata en la que sienta que todo salió perfecto?

- Sí, en 2021, cuando competí con mi compañero Ernesto Goribar y fuimos campeones del mundo. Para mí, esa regata fue perfecta. Todo salió como habíamos trabajado.

- Firmó un primer puesto en el selectivo nacional en K1 1 000 m. ¿Cómo se prepara para ello?

- Ha sido fruto de muchas horas de entrenamiento, siguiendo muy de cerca las indicaciones del entrenador, confiando en el trabajo y dando siempre el máximo.

- ¿Hay alguna sesión concreta que use como referencia personal para saber si está en forma?

- Principalmente nos guiamos por los tiempos que se manejan a nivel sénior en las competiciones. Eso es con lo que trabajamos: ver si estamos cerca o dentro de esos registros nos da una referencia clara de cómo estamos.

- En Montemor, en el Mundial, parten con la cuarta mejor marca pero terminan séptimos. ¿Qué ocurrió?

- En esa regata hubo viento en diagonal, en contra, y eso hizo que algunas calles estuvieran mucho más protegidas que otras. A nosotros nos tocó una de las menos favorables, y se notaba mucho: en las calles interiores se iba bastante más rápido.

- Ha sido uno de los palistas más consistentes en selectivos nacionales. ¿Cómo trabaja el aspecto psicológico?

- Trabajo con un psicólogo deportivo que me ayuda a prepararme tanto en la previa como durante las competiciones. Es una parte clave para mí, y estos últimos años ha sido una de las herramientas que más me ha ayudado a competir al máximo nivel.

- En una regata decisiva, ¿se centra más en su propia ejecución o está pendiente de los rivales y cómo se mueven en el agua?

- Siempre intento centrarme en mí mismo, en hacer mi carrera, sin dejarme llevar por lo que hagan los demás. La clave es intentar que los demás hagan mi competición.

- Mirando hacia atrás, ¿en qué ha cambiado más el Marcos Caballero de hace cinco años al actual?

- Creo que he mejorado mucho, sobre todo a nivel técnico y en la forma de competir. La experiencia que vas ganando con los años se nota muchísimo a la hora de competir.

- Después de varias temporadas destacando en selectivos, europeos y mundiales, ¿cuáles son sus objetivos?

- A corto plazo, los objetivos están en el Europeo y el Mundial del año que viene, tanto en categoría sénior como sub-23. Y a largo plazo, sin duda, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles están muy presentes como meta.