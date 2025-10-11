Íscar reconoce a los grandes protagonistas del año en su I Gala del Deporte Se entregaron quince premios con el Puertas Bamar, campeón de España y de la Copa del Rey de pelota, a la cabeza

Andrea Sánchez Casado Íscar Sábado, 11 de octubre 2025, 09:07

El Auditorio Municipal de Íscar se vistió de gala este viernes para acoger la I Gala del Deporte Villa de Íscar, una iniciativa organizada por el ayuntamiento a través de la concejalía de deportes, con el objetivo de rendir homenaje a deportistas, clubes y entidades que han contribuido a fomentar y engrandecer la práctica deportiva en la localidad. El evento, que contó con una gran afluencia de público y un auditorio completamente lleno, fue presentado por Miguel de Lucas 'Miguelillo', reconocido ilusionista y comunicador, quien aportó un toque ameno y participativo al acto, combinando magia y reflexiones sobre el trabajo en equipo y los valores del deporte.

Antes de la entrega de los reconocimientos, el alcalde, José Andrés Sanz, dirigió unas palabras de agradecimiento a todos los presentes por asistir a esta gala que, según señaló, «pretende ser un homenaje al deporte iscariense y a todos los que lo hacen posible». El regidor quiso reconocer especialmente «a las familias y a la gente que hay detrás de cada deportista, por su esfuerzo silencioso y apoyo incondicional».

Asimismo, destacó el compromiso municipal con la mejora de las instalaciones deportivas: «Desde el Ayuntamiento seguiremos invirtiendo para la mejora, rehabilitación y ampliación de nuestros espacios deportivos, porque creemos en el deporte como una herramienta de transformación social, educativa y de salud», señaló.

El alcalde también agradeció el esfuerzo y la implicación de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Valladolid, así como de los patrocinadores y entidades privadas, subrayando que «el deporte se construye en equipo, y hoy ese equipo lo formamos todos: instituciones, clubes, entrenadores, deportistas, familias, voluntarios y patrocinadores».

En la primera parte del evento, se entregaron un total de 15 reconocimientos a los equipos y deportistas locales que han alcanzado títulos en sus respectivas competiciones. La entrega de dichos galardones corrió a cargo de José Andrés Sanz, alcalde de la localidad, Francisco Javier González Vega, diputado de deportes, David García Esteban y entrenadores de equipos locales. Entre ellos destacaron:

- Club Puertas Bamar, con su equipo de Herramientas reconocido como Campeón de España en Frontón de 36 metros de División de Honor y campeón de la 86ª Copa S.M. El Rey en la misma modalidad.

- Club Íscar Futsal, con varios de sus equipos premiados por sus logros en las ligas Asofusa y los Juegos Escolares de la Diputación de Valladolid: Juvenil A, Juvenil B, Alevín, Benjamín y el equipo Oro, este último campeón de Castilla y León en la serie B.

- Íscar Club de Baloncesto, con reconocimientos para sus equipos Infantil y Cadete Femenino, ambos campeones de los Juegos Escolares de la Diputación.

- Equipo de Frontenis del Club Deportivo Puertas Bamar, que acumuló varios títulos: Campeones de España de Primera División (Pelota Olímpica), Campeones de Castilla y León de División de Honor y Primera División en Frontenis Preolímpico, y ganadores de la Copa Presidente en esta misma modalidad.

- Club Hockey Línea Los Lobos, con su equipo Benjamín campeón de los Juegos Escolares.

Reconocimiento especial para Marcos Estébanez Martín, del Club Atletas Tierra de Pinares, que se proclamó campeón regional en lanzamiento de peso en el Campeonato de Deporte Escolar.

Durante la gala, el mago Miguelillo sorprendió al público con varios trucos de magia en los que participaron algunos asistentes. El presentador quiso hacer una reflexión sobre la conexión entre sus actuaciones y el espíritu deportivo, destacando la importancia del trabajo en equipo.

Premios del Deporte Íscar 2025

Tras la entrega de reconocimientos por méritos deportivos, se procedió a la entrega de los galardones principales, fruto de las propuestas presentadas por los clubes y asociaciones locales, así como por la Concejalía de Deportes:

- Mejor Deportista Femenina: Rebeca Merlo Pérez

Corredora del Club Atletas Tierra de Pinares, campeona en el Trail de Cabezón de Pisuerga y en la Carrera de Bahabón, entre otros logros, que la han consolidado como una de las grandes promesas del atletismo iscariense.

- Mejor Deportista Masculino: Manuel Hernansanz Arranz

Corredor del Racing Valladolid, campeón de Castilla y León sub-18 de Trail Running en Palencia y con múltiples victorias en pruebas de montaña, destacando por su proyección y constancia.

- Mejor Equipo: Equipo de Hockey Línea Lobas - Granja Pinilla

Formación que representa a Íscar en la Liga Élite Iberdrola, la máxima categoría del hockey línea femenino en España, llevando el nombre del municipio a la élite nacional de este deporte.

- Mejor Entidad Deportiva: Club Deportivo Puertas Bamar

La entidad más laureada del municipio, con victorias nacionales tanto en su equipo Herramienta como en el de Frontenis, y con nuevas iniciativas como la Fundación Bamar Tierra de Pinares, un club de balonmano cuyo objetivo es fomentar el deporte en toda la comarca.

- Mejor Evento Deportivo: X Trail Castillo de Íscar

Una prueba organizada por el Club Atletas Tierra de Pinares, que este año celebró su décima edición y es la única prueba de la provincia de Valladolid incluida en el circuito de Trail Running de Castilla y León.

- Mención Especial: Marcos Antonio López García

Corredor del Club Atletas Tierra de Pinares, que protagonizó una hazaña solidaria al correr 24 horas seguidas para dar visibilidad a la esclerosis múltiple, recorriendo un total de 163 kilómetros.

- Premio Honorífico: Julio Samaniego Asenjo

Figura clave en la historia deportiva de Íscar. Fundador del Club Deportivo Íscar, en el que fue jugador, entrenador y directivo, además de desempeñar cargos como Directivo de la Delegación Provincial de Fútbol de Valladolid y Vocal de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Fútbol de Castilla y León. También fue uno de los impulsores del Club Ciclista Íscar en 1972 y de los equipos femeninos de fútbol de la localidad.

Para cerrar el acto, Miguelillo compartió una última reflexión que resonó entre los asistentes: «Lo importante ya no es el deporte, sino lo que mueve el deporte. Aprovechar el tiempo en hacer deporte es invertir en nosotros mismos», aseguró.

La gala concluyó con una fotografía de grupo en la que posaron los deportistas y equipos premiados junto a las autoridades municipales y el presentador del evento, cerrando así una noche dedicada al esfuerzo, la superación y el orgullo por el deporte iscariense.

