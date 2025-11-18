El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presentación de la velada en el Ayuntamiento este martes. Juan J. López
Boxeo

Isa Rivero busca el cinturón mundial del peso átomo este viernes en la Cúpula

La vallisoletana, que llega «en muy buena forma» a la velada, advierte de la peligrosidad de la campeona interina, la mexicana Silvia Torres

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:18

Comenta

Isa Rivero buscará este viernes (20:30 horas) el cinturón mundial del peso átomo AMB (WBA), un combate que culmina una preparación que arrancó, precisamente, ... con el asalto al del peso mínimo en Alemania. «Me sirvió para aprender y para conocer a unas grandes personas, con la que hemos hecho muy buena relación», aseveró ayer la boxeadora vallisoletana en relación al combate con 'Babyface' Bormann, en el que la teutona se impuso el pasado mes de abril.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

