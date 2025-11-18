Isa Rivero busca el cinturón mundial del peso átomo este viernes en la Cúpula

Isa Rivero buscará este viernes (20:30 horas) el cinturón mundial del peso átomo AMB (WBA), un combate que culmina una preparación que arrancó, precisamente, ... con el asalto al del peso mínimo en Alemania. «Me sirvió para aprender y para conocer a unas grandes personas, con la que hemos hecho muy buena relación», aseveró ayer la boxeadora vallisoletana en relación al combate con 'Babyface' Bormann, en el que la teutona se impuso el pasado mes de abril.

Ahora, y tras meses de entrenamiento, Rivero (11-3-1, 1 KO) se medirá por el cetro del peso átomo que ostenta de manera interina la mexicana Silvia 'Guerrerita' Torres (22-4-3, 7 KO), una rival «con mucho nivel», analizó la púgil pedrajeña, que puede hacer historia.

«Llegamos en muy buena forma. Tuvimos un inicio de preparación con la alemana con la que hice el Mundial. Así comencé preparando esta cita. Luego hemos entrenado con muchos compañeros», indicó la 'Finita', confiada en la puesta a punto.

La vallisoletana quiere hacer historia en casa, aunque enfrente estará una boxeadora «que tiene mucho nivel, por algo es campeona mundial interina; y que me hará trabajar en todas las distancias», admitió Rivero, que defendió que pelear en casa tiene una doble lectura. «Es un punto de presión extra, que fuera no lo he notado tanto. Aquí quieres ofrecer tu mejor versión y que la gente salga contenta, sobre todo si se puede con el título».

El combate, a diez asaltos, será el plato fuerte de una velada que contará con teloneros y teloneras «de nivel», como reconocen desde la organización, y con la que se invita a los aficionados a acudir al combate, ya que además no habrá streaming, ni televisión, algo que sorprende al tratarse de un combate con un cinturón mundial en liza, con el interés que podría despertar en países como México, de donde es la rival de Rivero.

Por su parte, la mexicana Silvia Torres, de 34 años, ya está en Valladolid a donde llegaba en la tarde del lunes acompañada de su preparador, de su mánager y de prensa mexicana especializada.

La púgil americana destaca por su experiencia dentro del ring, ya que ha competido varias veces por ser campeona del mundo de distintos pesos, pero llega tras caer por decisión unánime con la francesa Romane Moulai, el pasado mes de junio. Entonces, la boxeadora internacional gala se impuso en Annecy, y se coronó campeona mundial de peso minimosca de la IBO (International Boxing Organization).

En México, además de ser reconocido por su trayectoria individual, que comenzó en 2013, se la reconoce por ser hermana de la reconocida y miembro del Salón de la Fama, Ana María 'La Guerrera' Torres, una de las mejores boxeadoras en la historia del país centroamericano. Si bien Silvia busca forjar su propio camino, su relación con Ana María genera interés y un legado de excelencia en el deporte, siendo dos mujeres que inspiran a otras muchas peleadoras en México.

Las entradas se pueden adquirir a través de la promotora del evento:faceoffboxingclub.com/, y de forma física en el Pasaje Fotógrafos (Pasaje Gutiérrez,3), Remax Pisuerga (Plaza del Poniete, 6), Tu pelu.es (Av. del Real Valladolid, 5 -Carrefour-), El Pedragal (C/La Salud,2); y en Laguna de Duero, en Remax Pisuerga (Av. El Estadio, 19) y Zambra (Av. Madrid, 25).