Geko Aventura acoge este fin de semana en Valladolid la Copa de Castilla y León de escalada

La capital vallisoletana acogerá este fin de semana una competición de altura. Trescientos escaladores se verán las caras en la III Prueba de la Copa ... de Castilla y León de Boulder-OpenGeko Aventura Memorial Carlos Suárez. De esta cita, que reunirá a los mejores deportistas de esta disciplina en España, saldrá el ganador de la Copa autonómica y puntuará para futuras clasificaciones de competiciones nacionales.

La fase inicial será tipo 'Open', un formato americano «en el que participan todos los deportistas juntos», explica Israel Martínez, gerente de Geko Aventura, rocódromo en el que se celebrará la competición. Habrá dos turnos para resolver los cuarenta problemas de 'búlder' –tramos cortos que se realizan sin cuerdas y en los que se utiliza una colchoneta para amortiguar la caída–. Los horarios de estos serán de 9:00 a 11:00 horas y de 11:30 a 13:30 horas. De esos bloques «solamente servirán los siete con mayor puntuación» y todos los atletas dispondrán de dos horas para realizarlos, por lo que si esa prueba tiene una gran demanda, «habrá competidores que tengan que guardar cola», puntualiza Martínez. En este tipo de formatos lo más importantes es «la estrategia de cada deportista para resistir durante todos los intentos y conseguir la mayor puntuación posible», menciona.

Estas pruebas permiten que cada participante se mida a atletas de alto nivel. Al competir escaladores de toda España, y debido «a la gran calidad de todos», a las finales podrían no llegar deportistas de Castilla y León», lamenta el organizador de la cita. De esta primera fase, saldrán los finalistas de cada categoría, que disputarán las rondas finales en la tarde. Además, habrá una exhibición de paraescalada –disciplina de reciente incorporación a los Juegos Paralímpicos- y otra de veteranos. La primera contará con cuatro deportistas que mostrarán la complejidad de su disciplina y, al día siguiente, Guillermo Peregrín, atleta con discapacidad visual y subcampeón de Europa, dirigirá una actividad en la que las personas de asociaciones con discapacidad podrán probar el deporte y las instalaciones. La segunda exhibición reconocerá a los escaladores más veteranos.

No solo será un día lleno de competición y escalada, sino que también se rendirá homenaje a Carlos Suárez, alpinista y escalador vallisoletano que perdió la vida trágicamente el pasado 1 de abril. Precursor del salto base en España, encontró la muerte cuando rodaba una película sobre su vida. «Su muerte fue un 'shock' para todo el colectivo de escaladores y creemos que era importante hacer un recuerdo de él», explica Martínez, muy agradecido con la labor de Suárez.

Este evento organizado por Geko Aventura, en colaboración con la Federación de Montaña y Escalada de Castilla y León y el Club Valladolid Escala, es la mayor competición de escalada en bloque de Castilla y León. Rostros como el Ichi Martínez, hija de Israel, se dejarán ver en un fin de semana apasionante que reunirá, entre atletas y espectadores, a más de trescientos amantes de la escalada.