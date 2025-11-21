El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Preparación de las vías para la competición. El Norte

Geko Aventura acoge este fin de semana en Valladolid la Copa de Castilla y León de escalada

Trescientos escaladores se verán las caras en el mayor evento de escalada en bloque de la Comunidad

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

La capital vallisoletana acogerá este fin de semana una competición de altura. Trescientos escaladores se verán las caras en la III Prueba de la Copa ... de Castilla y León de Boulder-OpenGeko Aventura Memorial Carlos Suárez. De esta cita, que reunirá a los mejores deportistas de esta disciplina en España, saldrá el ganador de la Copa autonómica y puntuará para futuras clasificaciones de competiciones nacionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  3. 3

    Empresas chinas destacan que Valladolid es «el mejor sitio» para implantarse tras el anuncio de Gotion
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 El Ayuntamiento de Valladolid anula el examen para Policía Municipal tras detectar «irregularidades»
  6. 6

    La academia copiada por la Policía Municipal: «No tenemos nada que ver, por un error han cogido nuestro ejercicio»
  7. 7 Dos vinos de Valladolid, entre los diez mejores de España
  8. 8

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  9. 9

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla
  10. 10 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Geko Aventura acoge este fin de semana en Valladolid la Copa de Castilla y León de escalada

Geko Aventura acoge este fin de semana en Valladolid la Copa de Castilla y León de escalada