El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adriana y Álvaro Nieto.
Patinaje

España recluta en Valladolid a los hermanos Nieto para disputar el Europeo de Italia

Álvaro, número 1 del ranking mundial, defenderá su título de campeón continental mientras que Adriana debuta como internacional en categoría absoluta

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:34

Álvaro y Adriana Nieto cambiarán en octubre el amarillo de los Rolling Lemons por el rojo de España. Los hermanos patinadores vallisoletanos han sido llamados a filas por el seleccionador nacional, Aleix Juliá, como integrantes del equipo nacional que viajará a la localidad italiana de Anagni -cercana a Roma-, para participar en el Campeonato de Europa de Inline Freestyle.

Álvaro Nieto se marca en rojo el 30 de octubre -día en el que comienza la cita internacional- como la fecha de la 'Reconquista'. El mayor de los Nieto se medirá a los 20 conos con el objetivo de revalidar el título de Campeón de Europa conseguido en Ciudad Real en 2023, último en celebrarse. Partirá como hombre a batir; no sólo como vigente campeón, sino también como líder del ranking mundial, posición que ocupa actualmente.

Por su parte, para su hermana Adriana la cita de Italia supondrá su debut como internacional Absoluta. La pucelana -octava del ranking mundial- quiere trasladar a la selección nacional las buenas sensaciones que ha cosechado en las citas internacionales en las que ha participado a nivel de club desde su mayoría de edad.

Ambos lucharán el Palazzetto dello Sport Tiziano Ciotti por la medalla en su disciplina fetiche: el Speed Slalom. Lo harán sólo en la modalidad individual después de que España renunciara a participar en la modalidad por equipos -donde las opciones de conquista serían altas- e intentando convencer con todas sus fuerzas Aleix Juliá para que sus nombres se incluyan en la lista de patinadores nacionales que acudirán al Mundial de Singapur.

El Campeonato de Europa suma, además de los hermanos Nieto, un representante vallisoletano más: Pablo Christiaens, que acudirá a la cita italiana como integrante del equipo de jueces internacionales encargados de impartir justicia en el Europeo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  2. 2

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  3. 3 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  4. 4 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  5. 5 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7 Cuatro activistas que intentaron interrumpir la contrarreloj llevan a los juzgados la actuación policial
  8. 8

    El secreto de la columna falsa de la Plaza Mayor de Valladolid
  9. 9

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  10. 10 Detenida una casera por expulsar a su inquilino sin ningún motivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla España recluta en Valladolid a los hermanos Nieto para disputar el Europeo de Italia

España recluta en Valladolid a los hermanos Nieto para disputar el Europeo de Italia