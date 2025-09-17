España recluta en Valladolid a los hermanos Nieto para disputar el Europeo de Italia

El Norte Valladolid Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:34 Comenta Compartir

Álvaro y Adriana Nieto cambiarán en octubre el amarillo de los Rolling Lemons por el rojo de España. Los hermanos patinadores vallisoletanos han sido llamados a filas por el seleccionador nacional, Aleix Juliá, como integrantes del equipo nacional que viajará a la localidad italiana de Anagni -cercana a Roma-, para participar en el Campeonato de Europa de Inline Freestyle.

Álvaro Nieto se marca en rojo el 30 de octubre -día en el que comienza la cita internacional- como la fecha de la 'Reconquista'. El mayor de los Nieto se medirá a los 20 conos con el objetivo de revalidar el título de Campeón de Europa conseguido en Ciudad Real en 2023, último en celebrarse. Partirá como hombre a batir; no sólo como vigente campeón, sino también como líder del ranking mundial, posición que ocupa actualmente.

Por su parte, para su hermana Adriana la cita de Italia supondrá su debut como internacional Absoluta. La pucelana -octava del ranking mundial- quiere trasladar a la selección nacional las buenas sensaciones que ha cosechado en las citas internacionales en las que ha participado a nivel de club desde su mayoría de edad.

Ambos lucharán el Palazzetto dello Sport Tiziano Ciotti por la medalla en su disciplina fetiche: el Speed Slalom. Lo harán sólo en la modalidad individual después de que España renunciara a participar en la modalidad por equipos -donde las opciones de conquista serían altas- e intentando convencer con todas sus fuerzas Aleix Juliá para que sus nombres se incluyan en la lista de patinadores nacionales que acudirán al Mundial de Singapur.

El Campeonato de Europa suma, además de los hermanos Nieto, un representante vallisoletano más: Pablo Christiaens, que acudirá a la cita italiana como integrante del equipo de jueces internacionales encargados de impartir justicia en el Europeo.