Doble presencia de los Rolling Lemons en el primer europeo Skate Cross

El Skate Cross ha llamado a la puerta del amplio mundo del patinaje y, una vez abierta, la ha cruzado pisando fuerte. Esta modalidad cuenta cada día con más adeptos; una realidad que no ha pasado desapercibida a nivel federativo y a la que se le ha querido dar un empujón con la organización de la primera edición del Campeonato de Europa.

La Place des Épars de Chartres se convertirá en el escenario en el que se estrenará el Europeo de Skate Cross; una 'premiere' a la que los Rolling Lemons han sido 'invitados'. Dos pases VIP nominales para Linda Zhu y Miguel Morante, llamados a filas por la selección española para la cita francesa. Lo harán como integrantes de una selección española en la que también figura el 'alma mater' de los Rolling Lemons: Pablo López, que viajará como Team Manager del equipo nacional.

Que los apellidos Zhu y Morante aparezcan en la lista de España para la cita continental no es aleatorio. Los dos patinadores se ganaron en Ourense el derecho de entrar en la terna de seleccionables después de su sobresaliente papel en el Nacional celebrado el pasado mes en la localidad gallega, donde se proclamaron campeones de España de categoría Absoluta -Zhu- y sub 16 -Morante-.

Ambos Lemons se enfundarán el casco en Chartres para intentar llevar su dominio nacional fuera de nuestras fronteras. Lo harán en una cita de dos días: 30 y 31 de agosto. La primera jornada servirá para las clasificatorias individuales y la prueba de cross por equipos. En la segunda jornada, en horario de tarde se vivirán las finales de Skate Cross, donde se pondrá nombre a los primeros campeones de Europa de una modalidad en la que los Rolling Lemons quieren dejar su sello.

