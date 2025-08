Diego Casas: «Todavía no he tocado techo, y eso es lo que me motiva»

Zaira Varas Valladolid Martes, 5 de agosto 2025, 18:05 Comenta Compartir

Diego Casas continúa escribiendo su historia en el lanzamiento de disco. Con tres títulos consecutivos en el Campeonato de España, el vallisoletano ha consolidado su hegemonía nacional. Pero su ambición ya no se detiene ahí. El calendario internacional le tiene en el radar, y su mirada está puesta en el Mundial de septiembre y, con la mirada un poco más lejana, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Su reciente triunfo en el Campeonato de España absoluto, celebrado en Tarragona, es una muestra más de su buen momento.

Medalla de oro en Tarragona

Casas llegó a Tarragona consciente de la doble exigencia que tenía por delante: ganar y superarse. «Esta competición para mí era importante, sobre todo porque necesitaba una marca, especialmente a partir de 62 metros, que me diese puntos de cara a la clasificación del Mundial», asegura. Más allá del título, era fundamental lograr una distancia que le asegurara sumar puntos en el ranking internacional. «Previamente mi objetivo era ese: ganar y pasar de 62, porque también influye el puesto en el que finalices para el tema de los puntos. Así que fue un mix de las dos cosas: por un lado la ilusión de revalidar el título y, por otro, cómo afecta mi clasificación para el Mundial».

Y cumplió. Se impuso con un mejor lanzamiento de 62,86 metros en su sexto intento, sumando un nuevo oro y afianzando su candidatura internacional en el ranking World Athletics.

Casas no oculta que competir como favorito conlleva un componente de presión extra. «Cuando vas líder te sientes el objetivo. Siempre digo que es más fácil ser segundo y ser el cazador, por así decirlo», admite. Sin embargo, destaca que eso no le amedrentó: «Pero sé cómo manejar esa situación y no supone un estrés mayor, simplemente un respeto hacia la situación».

Su triunfo en Tarragona también le permitió consolidar su posición en el ranking mundial y acercarse a las grandes citas que tiene en mente. Logró un mejor lanzamiento de 62,86 metros en el sexto intento, dando pistas claras sobre su capacidad para mantenerse en la élite.

Cambios en la preparación

El camino hasta aquí, sin embargo, no ha sido continuista. Esta temporada ha supuesto un giro importante en su carrera. «He cambiado de entrenador. Yo llevaba ocho años en León, bajo las órdenes de Víctor Rubio, y este año en diciembre cambié mi residencia, me vine a Madrid», cuenta. Ahora entrena en la capital con Jorge Gras y combina el trabajo técnico con el italiano Federico Apolloni. «Me he estado trasladando muchas veces de Madrid a Roma para llevar esa preparación conjunta».

Pese a los cambios, está siendo una temporada notable, con la mínima técnica olímpica lograda en primavera (64,66 m) y una estabilidad competitiva nada fácil de mantener: «Está siendo complicado porque al final las preparaciones se rigen por picos de forma, y mantener el nivel alto en un tiempo tan prolongado está siendo uno de los grandes retos». Pero para él esa dificultad es parte de la gracia de competir y entrenar al máximo nivel. Saber cuándo dar un plus y cuándo tomártelo más relajado. «Hay que intentar ser lo más estables posible, física y mentalmente», asegura.

Próximos objetivos

Su regularidad, con varios años por encima de los 60 metros, se sostiene sobre esa mezcla de enfoque y consistencia. Pero también con la motivación clara de dar un salto internacional. Este año, pese a cumplir con la mínima exigida para los Juegos Olímpicos, se quedó fuera de París por ranking. «Nos quedamos más cerca de lo que yo podía incluso pensar para ese ciclo olímpico, el cual yo no había preparado como tal. Me quedaban solo siete u ocho puestos…», recuerda. Su rendimiento lo ha convencido de que el siguiente ciclo sí puede ser suyo: «Ahora en mi cabeza están Los Ángeles 2028».

​​Antes, eso sí, llegará otra gran cita: «Todavía no he acabado la temporada. El siguiente gran objetivo es el Mundial de Atletismo en septiembre». Una competición donde buscará asentarse en la élite internacional y confirmar que su techo, como él mismo dice, aún está por descubrir. «Siento que todavía no he tocado techo, y eso es lo que me motiva».