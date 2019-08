Piragüismo José María de Castro, campeón de España de Maratón José Mª De Castro, en el centro, posa en el podio con la medalla de oro del Campeonato de España de Maratón. / Club Cisne. Raúl González terminó subcampeón y Laura Blasco fue bronce en el Campeonato de España de descenso de Aguas Bravas EL NORTE Valladolid Domingo, 18 agosto 2019, 18:21

José María de Castro se ha hecho con la primera posición del Campeonato de España del Maratón que se ha celebrado este fin de semana en Pontevedra donde el Cisne ha desplazado a 9 de sus deportistas, y el Campeonato de España de Descenso de Aguas Bravas en Sabero. No ha sido el único del equipo vallisoletano en colgarse una medalla, su compañero, Raúl González terminó segundo.

Laura Blasco después de la regata de Alar del Rey, donde la dijeron que no podía bajar desde la zona donde solo bajan los hombres, por que no estaría cualificada al ser mujer aún yendo en K2 mixto con un compañero. A pesar de que el año anterior no hubo ningún problema en que los K2. Finalmente culminó un descenso con un nivel de dificultad mucho mayor que en Alar del Rey demostrando así, que si puede y con creces aunque sea mujer quedando 3ª mujer sénior.

El Club Deportivo Cisne acaba así una gran temporada a falta de esta semana el Campeonato del Mundo donde Patricia Coco nos representará y la regata que organizan en la playa las Moreras el sábado 7 de Septiembre por la tarde donde todos estarán invitados a disfrutar de este deporte.