Una de cal y otra de arena en el fin de semana del CPLV

El Norte Valladolid Domingo, 26 de octubre 2025, 13:06

Una de cal y otra de arena en los compromisos de este fin de semana de los dos principales equipos del CPLV. Por un lado, la alegría llegó de la mano de las Panteras, que sumaron un nuevo triunfo en la Liga Iberdrola femenina al imponerse a domicilio al Barcelona Tsunamis (2-6). Por el otro, la derrota la encajó el Caja Rural CPLV, que plantó cara a todo un Molina Sport (8-5) a pesar de viajar con tres importantes ausencias.

Así que las buenas noticias llegaron desde la pista de El Clot de la Mel, donde el Caja Rural Panteras doblegó al Barcelona Tsunamis, recortando tres puntos al líder, el Rubí. Las de Ángel Ruiz, con la novedad de la incorporación de la norteamericana Hannah Luckman, mandaron desde el inicio aunque tardaron en abrir el marcador. De hecho, no fue hasta el minuto 13 hasta cuando Ainara Carranza puso en franquicia a las pucelanas en una bonita combinación con Jimena Díez. A pesar de las llegadas y la diferencia de lanzamientos, al descanso se llegó solo con 0-2, gracias a un segundo gol de Inés Ruiz cerca del intermedio, en otra jugada similar al 0-1, combinando con Tamara Vaideán.

Tras él, el guion apenas cambió y las vallisoletanas consumaron el triunfo con otra diana de Inés Ruiz, en una contra tras un robo defensivo; dos más de Tamara Vaideán en apenas 20 segundos, colocándose en el sitio perfecto en cada uno de ellos; y uno de Irati González cerca del final, tras un rechazo.

Ampliar La plantilla masculina del CPLV, en la pista de Las Palmas.

Mientras en Las Palmas, el Caja Rural CPLV plantó cara al gran favorito al título por presupuesto y ganador de las últimas ligas, el Molina Sport. A pesar de viajar sin Jimmy Teed, Dani Díez y Dusan Cantabrana, el cuadro pucelano no se dejó llevar y estuvo dentro del partido los 50 minutos. Hasta el punto de empatar un 3-0 con el que se vio en el minuto 11. Gabriel Fernández, con un doblete, y Daniel Benito pusieron las tablas antes del descanso, demostrando que hay futuro en el club.

Tras el intermedio, los canarios volvieron a coger distancia con el 6-3 en pocos minutos, pero de nuevo el gen competitivo del CPLV permitió seguir en el choque, con dianas de Nico Díez y Arturo Contreras. Con todo, los puntos se quedaron en tierras canarias.