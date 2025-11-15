El Caja Rural CPLV suma otra victoria en Canterac

El Norte Valladolid Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:11 Comenta Compartir

El Caja Rural CPLV sumó este sábado una nueva victoria en el Polideportivo de Hockey Canterac. Los vallisoletanos se impusieron al Envolvente Las Rozas en un encuentro marcado por el cambio de escenario debido a las goteras en la pista del conjunto madrileño, el Centro de Patinaje de Las Rozas. A pesar de lo inusual del horario (15.30 horas) y de ese cambio, casi dos centenares de aficionados se dieron cita en las gradas del pabellón pucelano, disfrutando de otro triunfo que permite a los locales seguir en los puestos de 'play-off'.

El encuentro arrancó con dominio de los vallisoletanos, que este sábado hacían de visitantes pese a jugar en casa. Así, tras varios intentos, una bonita combinación entre Dani Díez y Dusan Cantabrana acabó con asistencia de este último para que el capitán inaugurase el marcador a puerta vacía. Habían transcurrido seis minutos y el CPLV quería dejar claro que el triunfo no se podía escapar.

Siguió con su control del disco el cuadro de Andrés Portero, aunque los madrileños de vez en cuando hacían alguna incursión que obligaba a trabajar a Iker Carranza, hoy bajo palos. Así, en un despiste en una salida desde atrás, Hugo César Bostán robó el disco y regateó a dos rivales para hacer el 1-1 de revés. La reacción no se hizo esperar y 30 segundos más tarde, Dani Díez repetía, casi calcando el gol de los madrileños, para el 1-2. Con diez minutos antes del descanso y defendiendo bien una inferioridad, el Caja Rural CPLV se fue al intermedio por delante pero con un marcador que no invitaba a la relajación.

Ampliar

Y así se vio en la reanudación. En la que los pucelanos siguieron con el dominio, materializado con más goles. Dani Pérez, aprovechando un rechazo del portero de Las Rozas a tiro de Nico Díez, hizo el 1-3 a los cinco minutos. Y el propio Nico Díez, con uno menos en la pista, armó una contra para plantarse delante del portero y subir al marcador el 1-4. En apenas 8 minutos, el partido empezaba a decantarse.

Dos nuevas expulsiones, una por bando, llevaron al 1-5, obra de Dani Díez, de duro lanzamiento raso. Mientras que la recta final dejó el 2-5, con uno menos en las filas del CPLV, de Pablo Salido con un lanzamiento lejano; y el 2-6 y el 2-7, por medio de Dusan Cantabrana, entrando solo por el medio; y de Pedro Jaime Galván, de nuevo en inferioridad de los pucelanos y tras robo.