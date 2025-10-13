El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ferran chuta un penalti en el encuentro contra Georgia. EP

Ferran Torres abandona la concentración española por unas molestias

Otro jugador más del Barça se lesiona bajo las órdenes de Luis de la Fuente

C.P.S.

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:44

Comenta

Ferran Torres abandonó este lunes la concentración de la selección española, después de acabar el encuentro contra Georgia con molestias musculares. Las pruebas realizadas al atacante del Barça reflejan una sobrecarga muscular sin lesión anatómica asociada. Ferran, que no tuvo su mejor encuentro el pasado sábado y falló un penalti, no estará convocado para el encuentro contra Bulgaria para así preservar el estado físico del futbolista. Esta baja se suma a las de Lamine Yamal y Dani Olmo, quienes también acudieron a la concentración y se marcharon antes de tiempo.

La mala suerte se ceba con Hansi Flick y este nuevo percance reabre el debate de la sobrecarga de partidos, en la que los entrenadores prefieren que sus jugadores arriesguen lo menos posible con sus respectivos países. De momento, no parece que el seleccionador español vaya a convocar a un nuevo futbolista para sustituir al jugador lesionado. Esto abre la posibilidad de que tengan más minutos algunos atacantes que suelen tener menos protagonismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  3. 3 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  4. 4

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»
  5. 5

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  6. 6

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»
  7. 7

    José Ignacio Pollino, cuarto de una saga de nueve hermanos pescaderos, se jubila
  8. 8

    Así será el plan de la selección española en Valladolid
  9. 9

    La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid
  10. 10

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ferran Torres abandona la concentración española por unas molestias

Ferran Torres abandona la concentración española por unas molestias