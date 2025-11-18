El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luis de la Fuente, durante el partido ante Turquía. Reuters
Mundial | Clasificación

De la Fuente, sobre la Finalissima: «Esperemos contar con todos»

«Tenemos muchísima ilusión pero hay mucho trabajo por hacer y tiempo para pensar muchas cosas», señaló el seleccionador respecto al siguiente reto de España una vez conseguido el billete mundialista

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Sevilla

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:48

El seleccionador español, que terminó el partido enfadado con el cuarto árbitro por el gol anulado a Baena 'in extremis', confía en reducir el número de bajas de las últimas ventanas y encarar el reto de la Finalissima ante Argentina, vigente campeona mundial y de América, con todas sus armas. «Queda mucho hasta marzo, tenemos muchísima ilusión pero hay mucho trabajo por hacer y tiempo para pensar muchas cosas. Esperemos contar con todos los futbolistas para llevar a los mejores jugadores que tenemos en España e intentar competir para ganar esta competición».

Por su parte, Aleix García, mediocentro titular en La Cartuja en sustitución de Martín Zubimendi, valoró el juego del equipo a pesar del empate, a su juicio insuficiente para los méritos del equipo español: «Sabíamos que lo teníamos prácticamente hecho, queríamos dedicarle la victoria a nuestra afición. Hemos creado muchas ocasiones, no quería entrar, yo creo que el equipo hoy era justo vencedor».

