De la Fuente, sobre la Finalissima: «Esperemos contar con todos»

El seleccionador español, que terminó el partido enfadado con el cuarto árbitro por el gol anulado a Baena 'in extremis', confía en reducir el número de bajas de las últimas ventanas y encarar el reto de la Finalissima ante Argentina, vigente campeona mundial y de América, con todas sus armas. «Queda mucho hasta marzo, tenemos muchísima ilusión pero hay mucho trabajo por hacer y tiempo para pensar muchas cosas. Esperemos contar con todos los futbolistas para llevar a los mejores jugadores que tenemos en España e intentar competir para ganar esta competición».

Por su parte, Aleix García, mediocentro titular en La Cartuja en sustitución de Martín Zubimendi, valoró el juego del equipo a pesar del empate, a su juicio insuficiente para los méritos del equipo español: «Sabíamos que lo teníamos prácticamente hecho, queríamos dedicarle la victoria a nuestra afición. Hemos creado muchas ocasiones, no quería entrar, yo creo que el equipo hoy era justo vencedor».