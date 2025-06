Cristiano Ronaldo: «Pido que se deje crecer a Lamine Yamal»

David Hernández Sábado, 7 de junio 2025, 17:56 | Actualizado 18:39h. Comenta Compartir

Cristiano Ronaldo ya está mentalizado para la final de este domingo que enfrenta a España y Portugal por la Liga de Naciones. El astro portugués desgranó algunas de las claves por las que puede pasar el encuentro, entre ellas Lamine Yamal. Cristiano no dudó en reconocer el talento del joven extremo del Barcelona: «Pido que se deje crecer tranquilo al chico y que no se le ponga tanta presión, para disfrutar de un talento así en el fútbol por muchos años. A mí me gusta porque a mis hijos les gusta Lamine». Y matizó que el joven extremo se encuentra en un entorno muy bueno para desarrollar su calidad.

El portugués asumió que España siempre estuvo un paso por delante de los lusos: «En la historia, desde que empecé a jugar contra ellos, han sido de las mejores selecciones del mundo. Siempre han tenido a los mejores talentos del mundo, y ahora una buena generación joven con jugadores como Pedri. Hasta el mismo entrenador es muy serio».

Otro debate que rodea la final es el del posible ganador del Balón de Oro, al cual Cristiano no ha dudado en restarle importancia, pues según él, este premio ha perdido sentido y credibilidad en el criterio. «No hay un consenso, yo ya no me creo mucho los premios individuales porque sé lo que se trabaja por detrás de la verdad».

El cinco veces ganador de este premio subrayó que Lamine tiene potencial para ganarlo, pero en su opinión debe recibirlo el jugador más destacado del equipo que gana la Champions.

El futuro de CR7

Cristiano no quiere pensar demasiado en su futuro y prefiere disfrutar el momento, ya que es consciente de que no le queda mucho tiempo en los terrenos de juego. Lo que ha descartado prácticamente es su presencia en el Mundial de Clubes, aunque no ha querido pronunciarse demasiado sobre el mañana y ha preferido focalizarse en la final de este domingo.

Antes de finalizar la rueda de prensa bromeó con un periodista argentino cuando le preguntó si se vería jugando en un mismo equipo con Messi. Cristiano aseguró que tienen buena relación, pero por su edad le hace pensar que es muy difícil. «Nunca puedo decir que de este agua no beberé», bromeó, dejando una incógnita en el aire.