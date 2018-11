La Segoviana, entre los mejores equipos del fútbol nacional Antonio de Torre El conjunto gimnástico, que lleva 29 puntos de 33 posibles, no ha perdido todavía ningún encuentro de Liga FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 5 noviembre 2018, 20:40

Dicen que todas las comparaciones son odiosas, pero algunas resaltan más que otras. Un repaso por las diferentes clasificaciones nacionales (tomando como referencia hasta la Tercera División) reflejan que la Gimnástica Segoviana presenta unos guarismos al alcance de pocos. En la Liga Santander (Primera División), el FC Barcelona es el líder con 24 puntos en once jornadas, mientras que en la Liga 1 2 3 (Segunda División), el primer clasificado es el Granada con 26 puntos en doce encuentros, pero ya han probado el amargo sabor de la derrota; el conjunto que entrena Manu González todavía no.

En el grupo I de la Segunda División B se encuentra en cabeza la Ponferradina, uno de los equipos que tampoco conoce la derrota. Tiene 25 puntos en once jornadas (siete victorias y cuatro empates). En los grupos de Tercera División cada vez hay menos equipos invictos. En el gallego se encuentra el Ourense, que es quinto con cinco victorias y cinco empates en diez encuentros. En el asturiano, el Lealtad de Villaviciosa es otro de los equipos elegidos. Ocho victorias, tres empates en once jornadas. Líder con 27 puntos.

En Canarias se encuentra en la cuarta posición el Atlético Unión de Güímar (cuatro victorias y siete empates en once jornadas), mientras que en el grupo murciano, el UCAM Murcia B es segundo con siete victorias y cinco empates en doce jornadas, mientras que en el navarro, el líder es el Osasuna B, prácticamente con los mismos guarismos de la Segoviana (29 puntos, nueve victorias y dos empates en once jornadas).

Quedan tres equipos más del club. En La Rioja hay dos equipos que todavía no han perdido. Uno es el Club Haro Deportivo, líder también con 29 puntos (nueve triunfos, dos empates) y el Náxara, segundo clasificado (ocho victorias, tres empates). El último es el Socuéllamos (Castilla La Mancha), primer clasificado con 25 puntos (siete victorias y cuatro empates). En otras categorías también hay equipos que todavía no han perdido. Un ejemplo son los de la Regional de Aficionados de Castilla y León, que también llevan una marcha a tener en cuenta. En el grupo A hay dos equipos que no saben lo que es perder, el Mirandés B (líder, ocho victorias en ocho partidos) y el Becerril, segundo (siete victorias y un empate). En el grupo B es el Villaralbo (siete victorias y dos empates).

Y pocos líderes hay con más puntos que los gimnásticos, también porque han jugado más encuentros. Es el caso del Llagostera Costa Brava, del grupo de Cataluña, (31 puntos en 14 jornadas)y El Palo (Andalucía Oriental y Melilla), con 32 puntos en trece jornadas.

La Gimnástica lleva seis jornadas consecutivas sumando los tres puntos. Desde que empatara sin goles en el campo del Júpiter Leonés en la quinta jornada del campeonato (allá por el 22 de septiembre), el conjunto de Manu González ganó al Real Ávila, al CD La Granja, al Atlético Astorga, al Almazán, al Santa Marta de Tormes y el último triunfo, ante el Burgos Promesas. Ha marcado 26 goles, uno menos que la Arandina, que lleva 27, y ha recibido cinco, (dos menos que la Arandina, que es el equipo menos goleado de la categoría, con tres).