El San Pío X se adjudica el Francisco Casquero femenino

El Norte Valladolid Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:19 Comenta Compartir

El trofeo de este año contó con dos enfrentamientos en las categorías cadete/juvenil y sénior entre las anfitrionas del CD Juventud Rondilla y el San Pío X. En cadete, juvenil, el San Pío X se impuso por 0-1 en un encuentro en el que dominó más que las locales, en proceso de formación, mientras que en sénior, la victoria fue más trabajada, ya que ambas escuadras empataron 2-2 y solo la tanda de penaltis declinó la balanza a favor del San Pío X.

Sendos encuentros se jugaron en el campo de Ribera de Castilla. El fútbol femenino, con el trofeo de Parquesol del fin de semana, y con este campeonato ya con veinticinco ediciones, sigue bien representado en ferias y fiestas de Valladolid.

Temas

Fútbol femenino