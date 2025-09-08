El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una acción de la final femenina.
Fútbol femenino

El San Pío X se adjudica el Francisco Casquero femenino

El partido se decidió en la tanda de penaltis tras el empate a dos goles final

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:19

El trofeo de este año contó con dos enfrentamientos en las categorías cadete/juvenil y sénior entre las anfitrionas del CD Juventud Rondilla y el San Pío X. En cadete, juvenil, el San Pío X se impuso por 0-1 en un encuentro en el que dominó más que las locales, en proceso de formación, mientras que en sénior, la victoria fue más trabajada, ya que ambas escuadras empataron 2-2 y solo la tanda de penaltis declinó la balanza a favor del San Pío X.

Sendos encuentros se jugaron en el campo de Ribera de Castilla. El fútbol femenino, con el trofeo de Parquesol del fin de semana, y con este campeonato ya con veinticinco ediciones, sigue bien representado en ferias y fiestas de Valladolid.

