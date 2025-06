Revolcón del Tordesillas en El Plantío

Juan Díez Regidor Domingo, 1 de junio 2025, 23:10 Comenta Compartir

Cuando es que no es que no. Y fue muy que no. El Tordesillas (aunque poco del Tordesillas se vio en El Plantío) firmó el peor partido de la temporada y posiblemente de la era Marchena. Nadie estuvo a la altura, y es difícil que eso ocurra con este plantel que tanta gloria ha dado y dará. Alguna vez tenía que ser y fue esta, en la ida de una final donde, dicho sea de paso, se medía al peor rival posible como para no tener el día. El Burgos B arrasó.

Burgos B Marc Monedero; Rastrilla, Iván Martínez, Hugo Pascual (Dani Ruiz, min. 63), Oussama; Cantero, Lecic, Fermín; Ethan (Sagredo, min. 79), Menor (Irían, min. 59), Georges (Lasme, min. 79). 3 - 0 Atlético Tordesillas Farolo; Manja (Dani Díez, min. 46), Ivi, Mongil, Joan (Bonilla, min. 89), Abraham; Fer, Abel, Miguel (Chatún, min. 58); Torres y Samu. Árbitro: Sanz Monge (Salamanca). Amonestó a los visitantes Joan, Fer, Abraham y Mongil.

Goles: 1-0 Menor (min. 51). 2-0 Menor (min. 57). 3-0 Lasme (min. 81).

Incidencias: El Plantío. 1.500 espectadores (300 el Tordesillas).

Tardó hasta el segundo tiempo para ponerse las pilas, pero lo hizo antes que su rival, que es lo que cuenta. Al Tordesillas ya se le estaba haciendo largo el play-off, es un hecho. Puede remontar, tiene potencial para ello y precedentes a sus espaldas, pero no puede más. Si lo hace, lo hará de corazón. A eso nadie le gana.

Quiso aguantar y lo logró hasta el intermedio. Sufriendo, pero con orden. Sabía que tenía que llegar vivo a la vuelta y el equipo rojiblanco resistió las envestidas. El primero en amenazar fue Georges. Más que amenazar, él es la amenaza. El Tordesillas quiso blindarse con defensa de cinco, con sus tres centrales sanos. Salió bien, pero últimamente no hay día sin contratiempo en este equipo, casi siempre por lo físico.

Este domingo le tocó a Manja. Se rompió. Otra vez a cambiar de idea y Marchena dio entrada a Dani Díez de falso carrilero para pasar a Abraham de tercer central. Sea por el cambio o por el ímpetu local o por todo a la vez, el inicio de segundo acto no tuvo nada que ver con lo anterior. El Burgos era una apisonadora y el Torde, dicho vulgarmente, una madre.

Menor aprovechó el error de Farolo, que dejó muerta la pelota tras un disparo desde lejos. Gol casi a placer... y el Burgos B se subió a la ola para hurgar en la hemorragia que era imposible de cortar. Un minuto después marcó el segundo, en fuera de juego. Los avisos solo se producen una vez.

Menor no pregunta, directamente marca. Él firmó el segundo antes de llegar a la hora de juego en otra acción mal defendida. El Torde, en el segundo tiempo, había perdido la firmeza. Tras el segundo renació.

Los locales dieron por buena la gran ventaja que habían sumado y se replegaron. Ya con Chatún en el campo su equipo ganó presencia en feudo rival y ahí cometió el siguiente pecado que lo acompaña desde el fatídico día de Villaralbo; el de fallar las que uno tiene.

Primero Dani Díez que, tras recortar, chocó con un Marc que se hizo enorme. Y poco después, Chatún. En otro mano a mano la reventó y se le fue alta. Habría cambiado por completo el escenario con un gol, pues con 2-1 al Torde le valdría con ganar la vuelta. Esa película nunca se proyectó. Es más, empeoró.

Porque el filial burgalés encontró portería hasta cuando no la buscó. En una transición perfecta, Georges puso un balón al área pequeña para que Lasme no perdonara. Si no había fuerzas con 0-0 con el 3-0 el partido ya era un dolor. Queda la vuelta, el efecto de Las Salinas, que deberá ser enorme para voltear la ida. Es la última bala.

