El Promesas se mete en semifinales del Trofeo Diputación con lo justo

El partido comenzó sin un dominador claro, ni sin ocasiones claras. De hecho hubo que esperar hasta el minuto 12, cuando un penalti cometido sobre el blanquivioleta Hugo Calvo fue errado por él mismo gracias a una gran parada de Cristian. El fallo del penalti no cambió mucho el ritmo del partido. En el minuto 19 llegó la primera gran ocasión de La Cistérniga, con un tiro de Sergio Fernández a larga distancia que apunto estuvo de batir a Hugo Wauthier.

El ritmo del partido era plano, y el Real Valladolid Promesas no demostraba su superior categoría. Un tiro sin mucho peligro de Tomás Fernández para el Promesas, y un remate de cabeza peligroso de La Cistérniga fue lo más destacado en los minutos anteriores a la primera pausa de hidratación.

Real Valladolid Promesas Hugo Wauthier (Álvaro de Pablo, min. 75), Ismael Díaz (Miguel Flores, min. 75), Iago Parente (Diego Arconada, min. 45), Iker Ivorra (Ángel Carvajal, min. 58), Nouhoun Sylla (César Porras, min. 58), Federico Martín (Raúl Gonzále, min. 45), Juan Carlos Murcia, Adrián Pascual, Sergio Esteban, Tomás Fernández, Hugo Calvo (Adrián Rodríguez, min. 45). 1 - 0 La Cistérniga Cristian Jiménez (Pablo Villalba, min. 45), Juan Miguel Díez, Daniel Ruibal, Tomás Calvo, Daniel Bueno, Alejandro González, Alan Pascual (Mario Anderson, min. 57), Sergio Fernández (Marco Pérez, min. 57), Marcos Faura González (Víctor González, min. 45 (Francisco Mellado, min. 83)), Iker Rodríguez (Simón Alonso, min. 83), Rodrigo Barajas (Raúl Reyero, min. 45). Gol: 1-0, Sergio Esteban (min. 73)

Árbitro: Pedro Juan Villahoz Martínez, auxiliado en las bandas por Giovanni Paredes Torres y Ángel Caballero Avellón, actuando como cuarto árbitro Ricardo Otero Fernández. Amonestó a Rodrigo Barajas (min. 40), Juan Miguel Díez (min. 41), Daniel Bueno (min. 72) y Daniel Ruibal (min. 89) de La Cistérniga. Expulsó a Marcos Faura de La Cistérniga tras haber sido sustituido (min. 65) por permanecer en el banquillo.

Incidencias: Campo Municipal José María Mellado (Valdestillas). 350 espectadores. Efectuó el saque de honor don Álvaro Fadrique Fernández, presidente del Racing Valdestillas.

Tras dicha pausa, el Promesas se acercó con un remate de cabeza de Tomás Fernández que se fue fuera. No pasó nada más en los minutos restantes y el empate a cero al descanso se puede considerar como muy justo. Los primeros minutos de la segunda parte siguieron los mismos derroteros que la primera parte. Hubo que esperar al minuto 52 para ver un remate de cabeza de Iker Ivorra para el Promesas que se fue muy desviado.

Tuvo que cumplirse la primera hora del partido para ver de nuevo una clara ocasión, tras un centro desde la banda derecha de César Porras que Tomás Fernández remató fuera a boca de gol. Misma acción y mismos protagonistas se repitió diez minutos después, y de nuevo, con mismo resultado.

El Promesas era consciente de que el tiempo pasaba y de que el marcador seguía sin abrirse, por lo que aceleró el ritmo, y justo antes de la pausa de hidratación del segundo tiempo, Sergio Esteban remató una falta lateral botada desde la banda izquierda para abrir el marcador.

La Cistérniga buscó el empate y tuvo una buena ocasión tras un centro por la banda izquierda que no encontró remate. En los últimos minutos el Promesas controló el balón y el partido, sin permitir ningún acercamiento de La Cistérniga, pudiendo incluso llegar el segundo tanto. Aún así, la última del partido la tuvo La Cistérniga, con un remate que salió a córner, el cual no les trajo ninguna recompensa.

El Real Valladolid Promesas continúa con su marca de no haber caído nunca en cuartos de final y ya espera rival en semifinales, que saldrá del partido que disputarán este jueves a las 19:00 h. en el Estadio Municipal José María Mellado, el C.D. Laguna y el anfitrión Racing Valdestillas.