Primer resultado positivo del Mojados a domicilio

Alfredo Vicente-ADG Domingo, 19 de octubre 2025, 16:30

El Mojados permanece colista de Tercera División pese a sumar un valioso punto, el segundo de la temporada y el primero como visitante, ante el Mirandés B (0-0). La victoria en Aranda de Duero habría sacado al conjunto amarillo del último puesto de la clasificación. A los cuatro minutos de juego, el local Unax tuvo la primera ocasión del partido, y Alberto realizó una notable estirada. Anta recorrió la banda derecha hasta encontrar una buena posición para centrar un balón bombeado a Arranz, cuyo remate desde el corazón del área se marchó por encima de la portería de Ale Gorrín. Valdés también lo intentó más allá de la frontal del área. La intensidad de partida de ambos equipos se fue difuminando hacia la media hora de juego.

Durante ese tramo, el Mirandés B, situado por la zona media de la clasificación, puso mayor empeño en la lucha de la posesión. Cerro, que disputó el partido completo, y Cada hicieron una notable labor de contención sobre la zona de pivotes. Al filo del descanso, Aarón subió posiciones para fortalecer el ataque del filial jabato y, con un lanzamiento lejano, puso a prueba el nivel de reflejos de Alberto, que mandó el esférico a saque de esquina. Ninguno de los entrenadores, José Manuel Trejo y Diego Macón, agitó el árbol de las sustituciones al paso por los vestuarios de Ence.

Mirandés B Ale Gorrín; Hodei (Yidne, min. 90), Isaac, Chans, Maiga (Edu Coniac, min. 81); Zárate (Gabri, min. 72), Unax, Arriola (Álex, min. 81); Aarón (De Lucas, min. 72), Markel y Aritz. 0 - 0 Mojados Alberto; Churu, Méndez, Capi (Andrés, min. 85), Duque; Cerro, Cada (Unai, min. 75), Valdés (Cristian, min. 64); Anta, Arranz (Mateo, min. 85) y Colino (Chuchi, min. 75). Árbitro: Suárez Larrén (Palencia). Enseñó tarjeta amarilla a De Lucas, Isaac, Markel; Capi, Chuchi, Duque, Valdés y Diego Macón (entrenador del Mojados).

Goles: No hubo.

Incidencias: Ence. 175 espectadores.

El Mojados empezó algo mejor el segundo tiempo. Después de un barullo, Anta luchó por el esférico sobre el área pequeña aunque no logró controlarlo teniendo todo a favor para enviarlo al fondo de la red. El Mirandés B se recompuso y estiró algo las líneas. Ante un Mojados algo más replegado a tenor de la bonanza del resultado, el filial jabato dispuso de una clara ocasión en el minuto 67: un pase filtrado entre la defensa dejó a Aarón solo ante Alberto, y el disparo del extremo se marchó por fuera de los tres palos.

Diego Macón, que recibió tarjeta amarilla hacia el final del primer tiempo, movió el banquillo para recuperar el orden de las líneas. Cristian se sumó al terreno de juego en primera instancia como relevo del amonestado Valdés. Por su parte, Unai y Chuchi ingresaron a un cuarto de hora de la conclusión en detrimento de Cada y Colino. Cuatro minutos después de la doble permuta, llegó una clara ocasión del Mojados.

Chuchi, uno de los recambios, finalizó un contragolpe mano a mano ante Ale Gorrín con un lanzamiento desviado al no conseguir una buena posición de remate. Andrés y Mateo fueron los últimos recambios de Diego Macón. El Mojados trató de fortalecer el mediocampo y, así, no hubo ocasiones hacia el pitido final. El siguiente partido del equipo amarillo será el próximo sábado (16.00 horas) contra el Júpiter Leonés en el Municipal de Mojados, abriendo así la octava jornada del campeonato, la cual coincidirá con el cambio al horario de invierno.

Temas

Mojados