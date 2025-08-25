Zaira Varas Lunes, 25 de agosto 2025, 11:48 Comenta Compartir

A sus 20 años, Judith de Frutos no empezó su vida deportiva en un campo de fútbol. Al principio jugaba baloncesto, pero un entrenador le comentó que habían abierto una escuela de fútbol femenino en Arroyo, y decidió probar.

Ha pasado por equipos mixtos, ha vivido mudanzas y ahora compite en Segunda Federación con el filial del Granada. Con mentalidad competitiva y objetivos claros, no esconde que su meta es debutar en Primera División.

– Empezó en el Granada, pero… ¿cómo fueron sus inicios en el fútbol?

– Yo al principio jugaba baloncesto, nada de fútbol. Pero un entrenador mío de baloncesto me comentó que habían abierto una escuela de fútbol femenino en Arroyo y decidí apuntarme porque me interesaba. Me puse de portera un día y… oye, me gustó, y ya me quedé ahí.

– ¿Siempre ha jugado como portera?

– Sí, desde el principio. Me puse yo ahí y me gustó. No lo he cambiado.

– ¿Por qué equipos ha pasado antes de llegar al Granada?

– En Valladolid, después de la escuela de Arroyo, jugué con chicos en el Zaratán. Luego creamos un equipo femenino en el Laguna y, más tarde, estuve en el Villa de Simancas, también con chicos. Después me fui a Galicia, por trabajo de mis padres, y allí jugué solo en equipos femeninos: La Milagrosa, el Friol y el Lugo.

– ¿Compagina el fútbol con estudios o trabajo?

– Sí, estudio un ciclo de administración. Es por las mañanas, así que no hay problema porque los entrenamientos los hago por la tarde.

– ¿Tiene referentes en el fútbol femenino o en general?

– Cuando era más pequeña, aunque el fútbol femenino no era muy reconocido, me gustaban mucho Sandra Paños y Lola Gallardo.

– Este año jugais en una categoría más alta. ¿Cómo lleva el cambio?

– Muy bien. Vamos a competir en Segunda Federación, que es semiprofesional, y la verdad es que se nota. A veces subo con el primer equipo a entrenar, y se nota muchísima diferencia. Eso sí, aprendo mucho.

– ¿Cuál ha sido su mejor partido hasta ahora?

– En el Lugo, hace dos o tres años, jugamos un playoff de ascenso. Llegamos a la prórroga y a penaltis. Paré uno decisivo… eso lo recuerdo siempre.

– ¿Qué objetivos se marca a corto y largo plazo?

– A corto plazo, que me sigan llamando para entrenar con el primer equipo y ver si puedo debutar algún día. A largo plazo, me gustaría estar en un equipo más grande y jugar en Primera División.

– ¿Ve mucho fútbol femenino?

– Sí, solo femenino. Masculino casi no veo.

– ¿Cómo ve el nivel y la visibilidad del fútbol femenino en España?

– Hay un gran cambio desde hace unos años hasta ahora. Es mucho más profesional, hay niñas muy buenas desde pequeñas y los clubes están más volcados. Si sigue así, creo que va a crecer mucho.