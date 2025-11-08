El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Adri Fernández, del Mojados, defiende la acción de ataque de Unionistas B J.D.E.

El Mojados hace oficial su despegue

Colino inventa el triunfo frente a Unionistas B y Alberto lo sostiene bajo palos para sacar al equipo vallisoletano del descenso

Juan Díez Regidor

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:12

Había aroma a gasolina, se notaba el olor a los motores en funcionamiento y eso indicaba que el avión estaba a punto. Tardó demasiadas jornadas ... en hacerlo, pero lo hizo a tiempo. El Mojados ya está en vuelo, será largo, ofrecerá turbulencias, pero el primer paso, el de despegar, ya está dado. Ante el Unionistas B firmó su segunda victoria consecutiva en casa.

