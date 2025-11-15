Al Mojados se le escapa en el minuto 90 el primer triunfo como visitante

Carlos López-ADG Ávila Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:35 Comenta Compartir

La alternancia de victorias y empates del Mojados en las cinco últimas jornadas arrojó una decepcionante igualada a domicilio contra el Diocesanos (2-2). Un tanto del revulsivo Roberto en el minuto 90 evitó la que habría sido primera victoria del conjunto amarillo lejos del Municipal. El inicio del encuentro estuvo marcado por la lluvia: parones constantes, controles defectuosos y dificultades para encadenar pases.

Un saque de banda desde la derecha desembocó en una acción embarullada dentro del área y, tras varios rechaces, el balón quedó muerto e Ibra empujó el esférico a la red. En el minuto 25, Anta templó un centro lateral que Cada conectó de primeras ligeramente desviado.

Diocesanos Mario; Josito (Hugo García, min. 46), Garri, Sola, Nogal; Ibra (Roberto, min. 66), Mayorga, Pablo Negro (Fay, min. 60), Fer (Jorge Rodríguez, min. 60); Robles (Casca, min. 75) y Aitor. 2 - 2 Mojados Alberto; Adri, Méndez, Capi, Andrés; Arranz (Alvi, min. 58) (Mati, min. 85), Cristian, Valdés, Anta (Jaime, min. 85); Colino y Cada (Mateo, min. 67). Árbitro: Domínguez Mulas (Salamanca). Enseñó tarjeta amarilla a Aitor, Josito; Arranz y Méndez

Goles: 1-0 Ibra (min. 18). 1-1 Cada (min. 29). 1-2 Méndez (min. 51). 2-2 Roberto (min. 90).

Incidencias: Sancti Spíritu. 150 espectadores

La recompensa apareció en el minuto 29, cuando Colino ejecutó una falta lateral y Cada estableció la igualada de cabeza. El duelo entró en un correcalles. Un taconazo de Colino habilitó a Cada en un mano a mano, y Mario, con una parada decisiva, salvó a los locales. Los últimos minutos del primer tiempo confirmaron el equilibrio de un primer tiempo marcado por el esfuerzo y el oficio del Mojados, que llegó al descanso con la sensación de ganar enteros.

El segundo tiempo mantuvo la exigencia, pues la lluvia siguió azotando el terreno de juego. El conjunto mojadense salió con decisión al segundo tiempo y, a los cinco minutos de la reanudación, rozó el gol en un mano a mano de Arranz que Mario despejó mediante otra intervención de mérito. Un minuto después, en el 51, se completó la remontada provisional del Mojados. Adri ejecutó un córner con precisión, y Méndez ganó el salto y cabeceó el balón al fondo de la portería. A partir de la hora del partido, los charcos comenzaron a aparecer y el juego se volvió prácticamente impracticable.

El partido perdió continuidad. Hubo muchos envíos largos y escasas llegadas. Aun así, en el minuto 78, la escuadra visitante dispuso de la acción que pudo sentenciar el encuentro. Mateo, recién incorporado al duelo, no acertó en un remate claro dentro del área. Mati y Jaime fueron los últimos recambios visitantes por sostener la corta renta. Los compases finales privaron al Mojados de su primer triunfo como visitante. En una jugada trastabillada dentro del área, el revulsivo Roberto empujó el balón al fondo de la red e instaló la decepción en el equipo de Diego Macón al límite del tiempo reglamentario. Los últimos instantes se llenaron de tensión y varias amonestaciones, reflejo de un final eléctrico.

El Mojados tuvo la capacidad de reponerse a un guarismo adverso en remontada, pero no supo conservar la ventaja, si bien ya encadena cinco jornadas sin conocer la derrota (dos victorias y tres empates). El siguiente encuentro del Mojados será el próximo sábado (16.00 horas) ante un rival directo por la salvación, el Villaralbo, en el Municipal mojadense.

Temas

Mojados