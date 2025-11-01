El Mojados eleva aún más el ánimo con un empate ante el Guijuelo

Celso Escobar-ADG Guijuelo Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

La tercera jornada consecutiva del Mojados puntuando fue a golpe de empate de enorme mérito a domicilio contra el recién descendido Guijuelo (1-1). El conjunto amarillo marcó primero y mostró una versión competitiva para aspirar a abandonar las posiciones de descenso. No hubo goles en la primera parte aunque el arranque visitante fue llamativo por el buen tono de los visitantes. El esquema de Diego Macón dejó traspuesto a su homólogo Dani Romo. En el minuto 17, el Mojados rozó el gol mediante una acción embarullada que el portero Guzmán atajó con apuros. Arranz se multiplicó en la presión desde el ataque.

Guijuelo Guzmán; Flórez, José Ruiz, Aleix Ruiz; Cristóbal Gil, Alberto Martín (Hamza, min. 73), Víctor Segura (Róber, min. 62), Kinateder; Kike López, Álex García (Mesfin, min. 62) y Hugo García (Santa, min 73). 1 - 1 Mojados Alberto; Churu (Mati, min. 87), Méndez, Capi, Duque; Cerro (Valdés, min. 65), Cada (Chuchi, min. 76), Cristian, Anta; Colino (Andrés, min. 87) y Arranz (Adri, min. 65). Árbitro: Nehme Escudero (Ávila). Expulsó con tarjeta roja directa al visitante sustituido Cerro (min. 79) y a Dani Romo (entrenador del Guijuelo) (min. 94). Amarilla a Dani Fernández (suplente), Hamza, Kike López; Alberto, Arranz, Cerro y Chuchi.

Goles: 0-1 Colino (min. 50). 1-1 Róber (min. 78).

Incidencias: Luis Ramos. 250 espectadores.

La intensidad del Mojados sorprendió al Guijuelo. Las incursiones del lateral izquierdo, Flórez, representaron el mayor peligro de los locales hasta el descanso. Ninguno de los entrenadores realizó sustituciones al paso por los vestuarios del Luis Ramos. El arranque del segundo tiempo sonrió a los visitantes. A los cinco minutos de la reanudación, Arranz hizo una internada por la derecha y dio un centro medido que Colino remató al fondo de la red. La ventaja premió la mejor disposición visitante. Al Mojados le tocó sufrir desde ese instante. Cada, imperial, despejó muchos balones aéreos, mientras que Alberto se mostró muy seguro bajo los palos.

El entrenador del Guijuelo, Dani Romo, expulsado en el tiempo añadido, se mostró muy nervioso. Sin embargo, en el minuto 78, un centro de Mesfin por el costado derecho lo cabeceó el también revulsivo Róber a la red con la ayuda del mal estado del terreno de juego a causa de la intensa lluvia, lo cual descolocó por completo a Alberto. El sustituido Cerro fue expulsado poco después con tarjeta roja directa.

El gol no puso nervioso al Mojados, que siguió firme, disciplinado y replegado con orden. Mati y Andrés fueron los últimos revulsivos introducidos por Diego Macón. En los minutos finales, el Guijuelo apretó más con el corazón que con fútbol, y el encuentro deparó la expulsión, mediante tarjeta roja directa, del entrenador local, Dani Romo, símbolo de la frustración local ante un rival que le plantó cara con oficio.

El resultado final dejó al conjunto mojadense con la sensación de haber dado un paso adelante dentro de sus aspiraciones de abandonar la zona de descenso. Mostró un bloque sólido, intenso y tácticamente brillante antes y después de la batería de sustituciones, y capaz de competirle tú a tú a un candidato al ascenso a Segunda Federación en su propio campo a pesar de las adversas condiciones meteorológicas y sobre un césped sintético en malas condiciones.

El empate dejó buen sabor entre los visitantes pese a desperdiciar un tanto de renta a menos de un cuarto de hora de la conclusión. El siguiente partido del Mojados será el próximo sábado (16.30 horas) contra Unionistas B en el Municipal mojadense.