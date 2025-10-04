El Mojados arranca un punto ante el líder Palencia CF

Mario Cuerda Mojados Sábado, 4 de octubre 2025, 19:43 Comenta Compartir

La visita al colista Mojados no acarreó la quinta victoria consecutiva del líder Palencia CF sino un decepcionante empate que, además, supuso el primer punto de la temporada para el último clasificado de Tercera División (0-0). Las malas condiciones del Municipal de Mojados dificultaron la creación de juego y favorecieron la sorpresa de la jornada. El Mojados se mostró competitivo de inicio, tratando de llegar por las bandas, aunque con escaso remate.

El Palencia pareció tomarse el encuentro con excesiva calma. Eso sí, al cuarto de hora, un cabezazo de Iker Hernández tras un saque de banda se estrelló en el poste. Marcos González se mostró muy incisivo por el carril izquierdo dentro de una defensa de cinco.

Mojados De la Fuente; Churu, Méndez, Mati (Jaime, min. 82), Andrés; Cristian (Cada, min. 63), Cerro (Valdés, min. 63); Arranz (Chuchi, min. 79), Anta, Colino; y Unai (Mateo, min. 79). 0 - 0 Palencia Unai; Miguelito (Jorge Velasco, min. 46), José, Mongil, Keller (Viti, min. 46), Marcos González (Tomi, min. 75); Rodri (Ferreras, min. 63), Mario, Canario; Vallecillo (Torres, min. 63) e Iker Hernández. Árbitro: Ortiz Alcalá (Burgos). Enseñó tarjeta amarilla a Andrés, Cada, Chuchi, Mati, Méndez, Valdés; Canario y Ferreras.

Incidencias: Municipal de Mojados. 200 espectadores.



El Mojados fue a menos de camino al intermedio, pero las aproximaciones visitantes se limitaron a faltas laterales o saques de esquina. En una de las pocas acciones combinativas, recién superada la media hora, Iker Hernández disparó desviado en una jugada por la parte derecha del área. Hacia el final del primer período, una acción personal de Vallecillo se saldó con un tiro que se marchó fuera de los tres palos por un par de metros. El entrenador del Palencia, Marchena, realizó dos sustituciones al arrancar el segundo tiempo: Jorge Velasco y Viti relevaron a Miguelito y Keller.

El local Colino, desde la parte izquierda, fue el primero en intentarlo durante la segunda parte, en la que el Mojados trató de dar un paso al frente y mostrar un talante más ofensivo. Las acciones de estrategia no reportaron nada positivo a los visitantes. Precisamente a balón parado, en la otra portería, Mati marcó de certero cabezazo a los diez minutos de la reanudación, pero el colegiado no concedió el tanto por agarrón previo a Mongil. Dos minutos después, el propio Mongil cabeceó fuera por poco una falta botada en zona de tres cuartos del campo del Mojados.

El encuentro se metió en una fase de poco ritmo entre sustituciones y atenciones médicas. Marchena tiró de Torres y Ferreras como segunda doble permuta por superar la barrera del colista. El reloj voló para el conjunto morado, que no consiguió horadar el entramado defensivo del Mojados. Los malos modos y el exceso de tensión aparecieron en el tramo final. Canario desaprovechó una falta en posición ideal sobre el balcón del área disparando contra la barrera. A punto de cumplirse el tiempo reglamentario, el revulsivo Torres no terminó de rematar un balón que se había quedado dentro de la zona de peligro.

El único remate del Mojados entre los tres palos se produjo en el tiempo añadido, cuando Valdés, uno de los cinco revulsivos locales, conectó un tiro atrapado por Unai. Aún hubo tiempo para la réplica del Palencia: De la Fuente repelió un lanzamiento de Canario en el minuto 98 y, así, el líder no pudo con el colista.