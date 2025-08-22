El Laguna sufre para sacar el pase a semifinales del Trofeo Diputación

El Norte Valladolid Viernes, 22 de agosto 2025, 00:45 Comenta Compartir

Partido histórico el que se jugaba sobre el José María Mellado con el debut del equipo anfitrión, el Racing Valdestillas, siendo además el equipo número 34 en participar en la historia del Trofeo Diputación. Un partido que comenzó con mucho ritmo, más que en encuentros anteriores, y la mejor muestra fue que a los dos minutos llegó la primera ocasión de peligro a través de un córner a favor botado por el Laguna que Sergio Durán remata de cabeza fuera por poco.

A continuación respondió el Valdestillas con una ocasión aún más clara, ya que Luis Extremo se quedó solo delante de Adrián Jovicevic, pero su remate fue repelido por el guardameta lagunero.

Al cuarto de hora de partido, llegó la más clara del Valdestillas hasta ese momento. Una falta botada desde la banda derecha, fue rematada por Rubén Chacón en boca de gol, perdiéndose el balón por la línea de fondo. No desistía el Valdestillas, y a continuación otro tiro de Álvaro Milán fue detenido por Adrián Jovicevic.

CD Laguna Adrián Jovicevic (Sergio García, min. 45), Jaime Crespo (Rubén Vaquero, min. 60), Nicolás García (Mario Arranz, min. 45), Francisco Alonso, Alejandro Cadenas, Pablo Rodríguez (Víctor Rodríguez, min. 45), Sergio Durán, David Santos, Adrián González (Juan Javier Motos, min. 60), Nikolay Tsvetanov (Jesús Pardo, min. 36), Raúl Reinoso (Marcos Carretero, min. 60) 1 - 1 Racing Valdestillas Adrián Valle, Pablo García, Rubén Chacón, Daniel Casero (Daniel Buenaposada, min. 45), Sergio Fadrique (Javier Martínez, min. 83), Luis Extremo (Víctor Sanz, min. 60), Raúl Fadrique, Marcos Lora (José Arroyo, min. 83), Juan Carlos Trujillo (Juan de León, min. 77), Álvaro Milán (Juan Carlos Matía, min. 45), Hugo Rico (Álex Gil, min. 83) Goles: 0-1, Juan Carlos Trujillo (min. 42), 1-1, Jesús Pardo (min. 90+4)

Árbitro: Rodrigo Blanco Rodríguez, auxiliado en las bandas por Alfonso Crespo Castellanos y Néstor Torices Pérez, actuando como cuarto árbitro Hugo Fernández Nicolás, todos ellos pertenecientes a la Delegación de Valladolid del Comité Territorial de Árbitros de la RFCYLF. Amonestó a Alejandro Cadenas (min. 65) por parte del Laguna, y Juan Carlos Trujillo (min. 6) y Juan Carlos Matía (min. 80) por parte del Valdestillas.

Incidencias: Campo Municipal José María Mellado (Valdestillas). 500 espectadores

El ritmo del partido no decaía y seguían las llegadas a las áreas. En el minuto 23, internada del lagunero David Santos dentro del área, que estrelló su disparo en el larguero. Tras la primera pausa de hidratación se siguieron produciendo llegadas por ambos bandos, aunque sin excesivo peligro. La mala noticia fue la lesión del lagunero Nikolay que tuvo que ser sustituido en la primera parte.

Y tantas ocasiones fructificaron en el primer gol del partido anotado por Juan Carlos Trujillo para el Valdestillas, en un disparo desde la frontal que batió a Adrián Jovicevic.

La respuesta del Laguna fue obra de David Santos que remató un córner a las manos de Valle. Ese fue el primero de varios intentos laguneros por empatar, aunque sin éxito.

El descanso llegó con victoria amarilla en lo que es el mejor primer tiempo de lo que llevamos de esta edición del Trofeo Diputación.

La segunda parte comenzó con la subida de ritmo del Laguna que buscaba el empate. Cerca estuvo con un tiro lejano de Víctor Rodríguez que se fue fuera. La respuesta amarilla vino a continuación con un tiro de Sergio Fadrique que corrió la misma suerte.

En el minuto 63, las llegadas laguneras fructificaron en un gol, pero fue anulado por fuera de juego. La respuesta del Valdestillas fue con un disparo espectacular de Hugo Rico desde larga distancia que se estrelló en el larguero.

Las ocasiones del Valdestillas para desquitarse del dominio del Laguna se volvían en peligrosas, y Sergio Fadrique disparó fuera, un balón que parecía que se colaba en la portería.

En el minuto 71 Sergio Fadrique tuvo de nuevo el 2-0, pero la contra del Laguna fue peligrosa y a punto estuvo de empatar con una jugada de Jesús Pardo que chocó contra el portero amarillo. Con nuevos intentos laguneros se llegó a la pausa de hidratación de la segunda parte.

Los últimos minutos fueron ganados por la tensión de ambos equipos, con continuas llegadas a ambas áreas, pero sin claro peligro.

Ya en el descuento, el Laguna intentaba por todos los medios el empate, pero sin mordiente arriba. Hasta que en el cuarto minuto de descuento, un córner botado por Sergio Durán encontró el remate de tacón de Jesús Pardo que anotó el empate que llevaba la eliminatoria a los penaltis.

En la tanda marcaron Jesús Pardo, Motos, Sergio Durán, Rubén Vaquero y David Santos por el Laguna, y Matía, Pablo García, Rubén Chacón, y Daniel Buenaposada por el Valdestillas.

Así pues, tras haber presenciado el mejor encuentro en lo que llevamos de torneo, el Laguna completa el cuadro de semifinales, a la que llega por quinta edición consecutiva. Se enfrentará el próximo martes 26 a las 19:00 h. al Real Valladolid Promesas.

La edición masculina del Trofeo Diputación descansa hasta el próximo lunes, con la disputa de la primera semifinal entre C.D. Mojados y Atlético Tordesillas. No obstante, este sábado 23 a las 11:00 h. comienza la quinta edición femenina, este año de categoría juvenil, con la disputa de la primera semifinal entre C.D. Parquesol y Ribera At.

