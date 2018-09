El Espinar-San Rafael vence al Cuéllar con en el descuento (3-2) Demi persigue la pelota en el partido disputado en Los Llanos. / Pedro L. Merino FÚTBOL El Unami, imbatido, logra un triunfo por la mínima en Tardelcuende e iguala con el Becerril en el liderato del grupo JORGE GÓMEZ (OPTA) El Espinar Domingo, 30 septiembre 2018, 21:13

El derbi entre el Espinar y el Cuéllar tuvo un desenlace tremendo. Los verdinegros se hicieron con la victoria en el minuto 94 gracias a un gol de Clain que desató la euforia en el cuadro local. El partido fue bastante bonito y atractivo con muchas alternativas; el mayor dominio en algunas fases correspondió al Espinar, aunque el Cuéllar nunca dio su brazo a torcer. La victoria pone a los espinariegos con un colchón importante para seguir trabajando: novenos, a tres puntos del líder y seis encima del descenso. El Unami comparte con el Becerril el primer puesto de la tabla -aprovechando que el Mirandés B descansaba porque le tocaba el 'descendido' Real Burgos- tras vencer (0-1) en casa del colista. Y el Cuéllar, pese a su lucha, sigue con el casillero a cero.

3 El Espinar- San Rafael Ramiro, Sergio Álvarez, Pablo (Sergio López, 88'), Jaime, Edu, Vicente, David (Víctor, 57'), Juan (Yussef, 75'), Moha, Clain y Óscar (Aurel, 57'). 2 Cuéllar Óscar, Cáceres, Montero (Rafa, 70'), Éver, David Rubio, Demi, Lozano, Diego, Dela (Álvaro, 83'), Pibe (David, 70') y Alvarito (Churro, 90'). GOLES. 1-0, min. 14, Pablo; 1-1, min. 27, Diego; 2-1, min. 35, Moha; 2-2, min. 50, Pibe; 3-2, min. 94, Clain. áRBITRO. Fernández Rincón, de Segovia. Amonestó a los locales Pablo y Edu; al visitante Diego.

Los de Félix Blanco no dieron tiempo a los espectadores a sentarse en la grada. Al minuto de juego, David Rubio obligaba a Ramiro a realizar una gran parada. Tras esta salida eléctrica, el partido se serenó hasta que el Espinar entró en escena ofensiva. Clain avisaba con un remate escorado que se iba fuera en el minuto 11. Tres minutos después, ponía Pablo a los locales por delante en el marcador gracias a un tremendo zurdazo que se colaba por la escuadra de la portería de Óscar.

Los locales encontraban cada vez más resquicios en la zaga del Cuéllar a pesar de que jugaban con cinco zagueros. Sin embargo, un chispazo en el minuto 27 hacía que los visitantes lograran empatar la contienda. Pibe remató a la portería, Ramiro rechazó el balón y Diego remataba a placer al fondo de las mallas. El partido entró en una fase más parejas en la que el Cuéllar cambió el dibujo a cuatro defensores y gano más consistencia, pero en el minuto 35 veía cómo el Espinar daba otro golpe de autoridad. Moha se internó por el perfil izquierdo del área y tras zafarse de dos defensores pudo batir por bajo a Óscar, finalizando una bonita e intensa primera parte. Tras el intermedio, los de Diego Yepes pudieron encarrilar el partido en el minuto 47. Juan retaba en un mano a mano a Óscar, pero éste le ganó la partida con una gran intervención. Después llegaría el empate a dos, obra de Pibe, tras aprovechar un mal despeje de Óscar.

Los de Félix Blanco ganaron enteros en el encuentro. Dos minutos después de nivelar, pudieron poner el 2-3. Diego remató de cabeza con gran violencia a la salida de un córner y obligó a Ramiro a hacer un paradón salvador para su equipo. La respuesta de El Espinar fue inmediata y también pudo ser certera. Aurel y Juan remataron dos veces en una misma jugada sobre portería, pero Óscar se mostró felino y rechazó ambos remates.

Con el partido totalmente roto en el mediocampo por el desgaste y la alta temperatura, el choque se convirtió en una ruleta rusa, ya en la prolongación del partido. En el 92, David Rubio tuvo el 2-3 en un remate en el interior del área y repelido por un zaguero cuando Ramiro ya estaba batido. Sin embargo, fue El Espinar quien logró la victoria en el 94 en una rápida transición. Clain puso la guinda con suspense después de que Óscar tocara levemente el balón. Así terminó con una decepción para Cuéllar y una gran alegría para El Espinar, que gana un gran colchón con la zona de descenso y se afianza como equipo, al menos, de la zona media si sigue sumando sus encuentros como local.

Mientras, el Unami se impuso por la mínima al Tardelcuende gracias a un gol de Hamza desde los once metros en el minuto 75. Los de Javier Jadraque salieron sobre el terreno de juego con un sistema muy compacto buscando el dominio del balón ante un rival que prácticamente no les creó peligro durante los 90 minutos. Los locales buscaron balones bombeados a balón parado y segundas jugadas, pero el sistema defensivo blanquiazul estuvo muy certero y sereno. Ofensivamente, los segovianos perdonaron muchas acciones de gol en la primera parte. Ibra estrellaba un balón al palo, Alcubilla falló un remate delante del portero y Jorge remataba bajo palos al poste. Tras el descanso, el Tardelcuende ofreció mayor presión. Además, la velocidad del campo por la lluvia jugó algo a su favor, pero el Unami no se resquebrajó. Los de Javier Jadraque supieron aprovechar su ocasión en el minuto 75. Hamza transformaba un penalti que daba la victoria en una segunda parte donde los blanquiazules volvieron a perdonar en dos remates de Jimo y otra de Hamza, pero al final los tres puntos viajaron a Segovia.